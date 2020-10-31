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В центре Москвы задержан 30-летний мужчина, напавший на полицейских

Главное управление МВД по Москве

В Москве следователи возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников полиции у здания ГУ МВД по Москве. Как сообщила журналистам представитель московского Следственного управления, подозреваемый задержан, сообщило агентство ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству ТАСС, что двое полицейских получили лёгкие травмы. По предварительной информации, задержанный – тридцатилетний уроженец Дагестана.

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