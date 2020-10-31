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В Лионе ранен православный священник, нападавший скрылся

Обострение кризиса вокруг терактов последних дней сопровождается резкими выпадами мусульман в разных странах против президента Франции Эммануэля Макрона. Демонстрация у посольства Франции в Москве, 30 октября 2020

В Лионе ранен православный священник. Нападавший скрылся. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на французскую полицию. В МВД Франции назвали произошедшее "серьезным инцидентом". RFI (Международное французское радио) подтверждает факт ранения священника.

По сообщению РИА Новости из Парижа, в седьмом округе Лиона, около греческой церкви, были слышны выстрелы. Агентство ссылается на местную газету Progres, которая цитирует очевидцев происшествия.

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