Путин внёс в Госдуму проект поправок о формировании Совета Федерации

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Он размещен в правовой базе нижней палаты, сообщает РБК.



Также президент внес в Госдуму законопроект об изменениях в законе «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.



Согласно одной из поправок, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением их срока либо досрочно ушедший в отставку, становится сенатором пожизненно.