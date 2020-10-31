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Путин внёс в Госдуму проект поправок о формировании Совета Федерации

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Он размещен в правовой базе нижней палаты, сообщает РБК.

Также президент внес в Госдуму законопроект об изменениях в законе «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно одной из поправок, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением их срока либо досрочно ушедший в отставку, становится сенатором пожизненно.

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