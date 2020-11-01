Оппозиция отвергает результаты выборов в Грузии

На парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным подсчёта голосов, лидирует правящая партия "Грузинская мечта". После подсчёта 80 процентов голосов она получает более 48 процентов, её ближайший конкурент – "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили – более 25 процентов голосов.

В парламент проходит также ряд малых партий – проходной барьер составляет лишь один процент.

Кандидаты от правящей партии лидируют и в большинстве мажоритарных округов. Всего избираются 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по округам.

Оппозиция заявила о несогласии с результатами голосования. Ещё до публикации официальных результатов Михаил Саакашвили заявил о победе оппозиции. Её лидеры призвали граждан выйти на митинг на проспект Руставели в центре Тбилиси вечером 1 ноября. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, а "Грузинская мечта" "узурпировала власть".

1 ноября ожидается также пресс-конференция миссии зарубежных наблюдателей.

Выборы были проведены по новым правилам после того, как в результате компромисса между властями и оппозицией было изменено законодательство.

"Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили правит в Грузии с 2012 года. Оппозиция обвиняет её, помимо прочего, в проведении пророссийской политики, что власти страны отрицают.