В России число COVID-инфицированных за сутки превысило 18 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России (с учетом сведений полученных из аннексированного Крыма) за сутки составило 18 665. Такого показателя не было за всё время с начала пандемии, сообщает ТАСС. Количество инфицированных с начала распространения COVID-19 в России превысило 1 миллион 600 тысяч, таковы данные оперативного штаба на утро воскресенья.

Число вылечившихся пациентов с диагностированным ранее коронавирусом, увеличилось за сутки на 10 259, всего уже выздоровели 1 225 673 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших от общего числа заразившихся снизилась "до 74,9% " (каким был предыдущий показатель, пока не сообщается.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 245 против 334 днем ранее.