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В России число COVID-инфицированных за сутки превысило 18 тысяч

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи (август 2020, архив)

Число заразившихся коронавирусом в России (с учетом сведений полученных из аннексированного Крыма) за сутки составило 18 665. Такого показателя не было за всё время с начала пандемии, сообщает ТАСС. Количество инфицированных с начала распространения COVID-19 в России превысило 1 миллион 600 тысяч, таковы данные оперативного штаба на утро воскресенья.

Число вылечившихся пациентов с диагностированным ранее коронавирусом, увеличилось за сутки на 10 259, всего уже выздоровели 1 225 673 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших от общего числа заразившихся снизилась "до 74,9% " (каким был предыдущий показатель, пока не сообщается.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 245 против 334 днем ранее.

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