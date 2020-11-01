В Берлине открылся аэропорт им. Вилли Брандта - на 9 лет позже плана

В Берлине в субботу 31 октября торжественно открылся новый международный аэропорт "Берлин-Бранденбург", получивший имя Вилли Брандта - бывшего канцлера Германии.

Первый рейс из нового аэропорта был произведён утром 1 ноября - самолёт авиакомпании EasyJet вылетел в Лондон. Из-за пандемии коронавирусной инфекции рейсов в расписании сейчас немного - в сутки их лишь чуть более 20.

Аэропорт сооружён в районе Шёнефельд на юге Берлина, неподалёку от старого аэропорта Берлин-Шёнефельд, терминал которого станет одним из терминалов новой воздушной гавани. Аэропорт имени Вилли Брандта станет единственным международным аэропортом германской столицы, ожидается, что он станет третьим по пассажиропотоку в Германии (после Франкфурта и Мюнхена) и войдёт в число 15 крупнейших в Европе.

Аэропорт строили почти 15 лет. По первоначальным планам, он должен был быть введён в эксплуатацию ровно 9 лет назад. Срок его сдачи, однако, многократно переносился, а стоимость строительства оказалась существенно выше, чем ожидалось - около 7 миллиардов евро вместо 2-х. Критики, кроме того, отмечают, что мощностей нового аэропорта - в случае восстановления международного авиасообщения до показателей перед пандемией - не хватит для обслуживания такого крупного города, как Берлин. "Сооружение аэропорта стало одним из самых крупных скандалов в истории подобных проектов в столице Германии" - отмечает "Немецкая волна".