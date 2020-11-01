В Кузбассе суд оштрафовал блогера за "неуважение к конституции"

Кемеровский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного блогера Алексея Фёдорова за видео "Путинизм в отставку. Алексей Фёдоров: Самоорганизация народа". Оно было опубликовано на его ютьюб-канале. На постановление суда обратило внимание издание "МБХ медиа".
Ролик был выложен на канале Фёдорова "Покос-Кузбасс" в середине июля. Сейчас он удален. В постановлении говорится, что суд на основании экспертизы решил, что в видео "имеется негативная оценка Конституции", которая ничем не обоснована.
В ролике Фёдоров говорит о протестах в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала. "Народ вышел на свой митинг. На тот митинг, который принадлежит ему – этому народу. Это его воля – выходить на митинги и говорить", – сказал блогер.
Он также назвал конституцию "продажной" и заявил, что результаты голосования по поправкам в конституцию России летом этого года были сфальсифицированы.
Суд признал Фёдорова виновным в неуважении к конституции и вынес наказание по статье о мелком хулиганстве.
- 22 марта Алексей Фёдоров марта вышел на одиночный пикет с плакатом "Долой Путина. Живу по совести". Фёдоров вышел в пикет из-за того, что в отношении него возбудили дело по статье о незаконном хранении боеприпасов. Он считает, что дело против него сфабриковано.
- 19 сентября полицейские задержали Фёдорова по дороге в Кемерово. На видео, которое он снял, сотрудник ДПС объясняет, что никаких проблем с автомобилем Фёдорова нет, но его задерживают до выяснения неких обстоятельств. В этот день в Кемерове была запланирована оппозиционная акция.
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