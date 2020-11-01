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Нападение в Квебеке: двое убиты, пятеро ранены

Клинок (архив)

В Канаде полиция города Квебек рано утром 1 ноября задержала подозреваемого в нападении с ножом – его жертвами вечером в субботу стали не менее двух человек, ещё пятеро получили ножевые раны и были доставлены в больницу в состоянии "разной степени тяжести", сообщили западные агентства.

Пока нет сообщений о мотивах поступка подозреваемого, возраст которого, как сообщается, примерно 25 лет. Задержанный доставлен в госпиталь для обследования.

Розыск подозреваемого в нападении на людей начался после обращения в полицию очевидцев происшествия. Они утверждали, что преступник был одет в "средневековую одежду" и держал в руках клинковое оружие. Полиция призвала горожан оставаться дома за закрытыми дверями, поскольку расследование ещё продолжается.

Нападение произошло в районе исторического отеля Chateau Frontenac в старой части Квебека, где также находится здание законодательного собрания провинции Квебек.

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