В Минске проходит массовая акция "Марш против террора"

1 ноября в Минске проходит очередная массовая акция противников Александра Лукашенко. Она носит название "Марш против террора". Предполагается, что шествие из центра Минска направится к урочищу Куропаты – мемориалу жертв сталинского террора. В колонне на момент начала движения было несколько тысяч человек.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в Минске вновь начались перебои с мобильным интернетом, закрыто несколько станций метро, на улицах появилась спецтехника правоохранительных органов. Центр города вновь был перекрыт ОМОНом. Сообщается, что начались задержания.

Протесты в Минске и других белорусских городах не стихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала и потребовала отставки Лукашенко. Власти отвечают на протесты насилием.

2 ноября в Беларуси отмечают День памяти предков — "Дзяды", сообщает TUT.by. В связи с эпидемической ситуацией многие приходят на кладбища сегодня, 1 ноября, чтобы избежать скопления людей.