Грузия: оппозиционеры вышли на митинг против результатов выборов

В Тбилиси стронники оппозиции собрались на митинг у здания парламента. Трансляцию с митинга в Facebook ведёт партия "Единое национальное движение" — ключевая партия оппозиционного объединения "Сила в единстве", на это обратила внимание газета "Коммерсантъ". Один из лидеров "Единого национального движения" Саломе Зурабишвили заявила на митинге, что партия намерена предоставить руководителям дипломатических миссий доказательства подкупа избирателей со стороны правящей партии "Грузинская мечта".

Накануне митинг провели сторонники "Грузинской мечты": её лидер Бидзина Иванишвили объявил о победе вскоре после закрытия участков.

Делегация наблюдателей ОБСЕ положительно оценила выборы в стране, но обратила внимание, что в ходе кампаний имели факты смешения государства и правящей партии, а принципы финансирования кампаний регулируются недостаточно хорошо.

По итогам обработки бюллетеней с более чем 90% избирательных участков "Грузинская мечта" набрала более 48,05% — это позволяет ей самостоятельно формировать правительство. Оппозиционное объединение "Сила в единстве" набрало 27,07%, пишет "Коммерсантъ".