"У нас пока только предлагают". Рунет о запрете абортов в Польше

В минувшую пятницу в Варшаве прошла крупнейшая антиправительственная демонстрация с 2015 года, когда к власти в Польше пришла консервативная партия "Право и справедливость" – на улицы Варшавы вышло 100 тысяч человек (по некоторым оценкам – до полумиллиона). Демонстранты пытались пробиться к дому лидера партии Ярослава Качиньского, но подходы к нему перекрыла полиция.

За два дня до того, в среду, более 400 тысяч человек протестовали в 400 городах страны.

Демонстранты протестуют против решения Конституционного суда, по запросу группы депутатов признавшего незаконными аборты по причине патологии плода.

Алиса Готт

Они реально верили, что гражданское общество в Польше проглотит этот варварский закон и не подавится?

Тело – как инкубатор, как природная ловушка, которая обойдет любые контрацептивы, если ему взбредет выполнить репродуктивную функцию – это ответ тем, кто кричит «а вы предохраняйтесь». Да [блин], любой врач знает, что нет 100% защиты. Церковь пробила дно. И не надо мне здесь о семейных ценностях, построенных на нашей крови. Это новый гендерный геноцид!

Церковники не ожидали, кстати, что протестующие сорвут воскресную мессу – устраивая сидячие забастовки прямо в этих «оплотах духовности». Положились на опросы 2014-го, когда 65% были против абортов при 27% - за.

Стас Кувалдин

Думаю, как перевести главный лозунг нынешних польских протестов по решению Конституционного суда о запрете абортов.

Лозунг этот, как некоторые уже знают "wypierdalac" или "wypierdalaj"

Это в принципе, скажем, так одновременно и грубое указание удалиться и такой же грубый приказ убрать что бы то ни было.

То есть в данном случае - это такое откровенная демонстрация неуважения к самому Суду (где оспариваются полномочия часть судей) и к его "незыблемому" решению - которое можно только "убрать в грубой форме"

впервые растерялся - как это на русском матерном?

Ну, а другое значение уже понятно - чтобы вся властная команда куда-нибудь бы убралась.

Забавно, конечно, что старая скинхедовская кричалка "А ну-ка, давай-ка, [вали] отсюда!" сейчас отчасти воспроизводится в Польше, но уже на левых маршах.

Решение вызвало сильные эмоции не только в Польше и не только у женщин.

Андрей Плахов

А кто-то спорит с тем очевидным фактом, что мир погружается в новое Средневековье... [...] И это в стране, претендующей на ключевую роль в Евросоюзе

Гарик Карогодский

ИЗ ВСЕХ СОБЫТИЙ

Последнего времени меня потрясло одно.

Запрет абортов в Польше.

Если поляки это примут – станут рабами.

Да, это говорю я, Гарик, ярый сексист.

Анатолий Ульянов

В этой истории меня больше всего поражает, что в 2020-м году люди спорят о том, какие основания для аборта считать вескими, ну типа, если вас изнасиловали, или у вас в животе одноглазый тупица, то это, мол, ок, а если просто гандон порвался или вы, вдруг, передумали, то нет, поздно, попала, рожай, [блин]! Принуждение к родам – это какое-то изощрённое зверство. Клянусь, не знал, что спор может вообще на этом уровне вестись. Ведь очевидно, что единственным критерием здесь является желание женщины. Какая разница как при каких обстоятельствах она забеременела? Вопрос только в том, хочет она этого ребёнка или нет. Всё! Причины её нежелания тоже не ваше собачье дело. Не хочешь? Смываешь пиксель в унитаз. А тех, кто этого не понимает, смоем следом.

Женщины не считают зародыш "комком клеток" и не призывают никого смывать в унитаз.

Александра Маркова

Есть мнение, что эмбрион - это просто нарост на теле. Как прыщик, который можно выдавить без всяких размышлений.

Я тоже против запрета, но от такой позиции бомбит не меньше, чем от религиозно-консервативной.

Но они тоже очень недовольны решением суда.

Софа Белкена

А меж тем, не эта страна, а культурная европейская Польша, стремительным домкратом летит в дремучее средневековье.

Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов.

Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, которое разрешало женщине прервать беременность в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

То есть, к черту все скрининги, достижения современной медицины, направленные на раннюю диагностику отклонений у плода - чтобы там не зародилось - рожай. Даже если доподлинно известно, что проживёт ребёнок после рождения от силы два часа - для нынешнего правительства Польши это не аргумент. Вынь да положь минимум девять месяцев своей жизни, здоровья, сил на вынашивание заранее обреченного. Просто просто потому что.

В целом, на месте польских женщин, я бы вообще задумалась насчёт целесообразности занятий сексом в такой стране, с таким-то чудным правительством, которое лезет тебе прямо, извините, между ног, со своим прекрасным видением мира.

А в целом, это все, конечно, о том, что церковь всегда должна быть отделена от государства. Религиозных фанатиков никто не отменил даже в 2020.

Марьяна Брейтман

У нас же вся команда в Польше, и состояние, конечно, ужасное, девчонки бегают на демонстрации, мы молимся, чтоб только не было столкновений с полицией и др. У меня до рождения старшего сына была два выкидыша, и если кто-то считает, что любые решения, связанные с деторождением, для женщины являются простыми, то он глубоко заблуждается. Есть распространенный вариант, когда от таких детей отказываются вскоре после рождения, но мне кажется, это гораздо более подлое решение, чем аборт. Польша - член ЕвроСоюза, поэтому тем, кто может себе позволить поехать в ближайшую Германию и сделать аборт там, все это законодательство обойдется в стоимость операции и поездки, а для семей и женщин, которые себе этого позволить не могут, и скорее всего не смогут себе позволить и должного ухода за детьми с особыми нуждами - это фактически приговор. Притом подлость в том и состоит, что принимающие решения знают с высокой степенью вероятности, что если вдруг что-то такое произойдет в их семьях, они поедут на запад решать эти вопросы, а свои граждане и их судьбы их немного волнуют. Лицемерие, ложь и подлость.

Дина Сабитова

Я тоже живу в стране, где разрешение на аборт дается только при угрозе жизни или здоровью матери.

Теоретически, если тебе 13 лет, тебя изнасиловал отец, и у ребенка анацефалия - тебе не разрешат аборт.

Практически (и это хорошо) за последнее время не было (в отличие от других стран) шумных судебных процессов, в которых бы судили беременную или врача.

Хорошей новостью для КостаРики является то, что она движется в сторону попыток улучшить ситуацию. Например, у нас разрешили уже таблетки "на следующий день", у нас есть возможность применять гормональную контрацепцию (не только барьерную), у нас бесплатно предлагают гормональную контрацепцию несовершеннолетним (после родов).

Давление христианского лобби очень сильное. У нас это не только католики, но и евангелисты разного типа.

... в итоге страдают девочки из бедных семей. Часто это фактическое изнасилование, часто отец ребенка - намного старше.

Еще хорошая новость - его можно привлечь (и привлекают). Однако девочка все равно будет рожать. Даже если ей 13 лет.

Мария Давтян

Вчера Папа Римский предложил узаконить гражданские союзы между однополыми парами. В это же время Конституционный суд Польши, в основном состоящий из ярых католиков и католичек, по сути окончательно запретил аборты в Польше.

Польша одна из последних стран Европы, где женщины могли сделать аборт только в связи с изнасилованием, угрозой жизни матери или, если плод имеет серьезные пороки развития. Вчера Конституционный суд Польши признал последнее основание неконституционным и дискриминирующим эмбрионов.

К слову Польша и раньше постоянно нарушала право женщин на аборт даже по этим основаниям, я уже писала о делах в отношении Польши в Европейском суде. Ниже в комментариях можете почитать. Врачи Польши, запуганные до смерти активистами ультракатолических движений, самим государством, отказывают женщинам в аборте даже при наличие оснований, затягивают сроки принятия решений, направляют на сотни анализов, к другим врачам, лишь бы самим не подписывать разрешение на аборт.

98% абортов делались женщинами Польши именно в связи с патологиями плода. Теперь женщины Польши будут вынуждены вынашивать и рожать детей с серьезными пороками развития. Конституционный суд Польши решил рискнуть жизнями женщин в угоду личным религиозным убеждениям судей.

Рискнуть физическим здоровьем и жизнью, ведь порок плода - это всегда высокий риск внутриутробной гибели, сепсиса и т.д. Рискнуть психологическим здоровьем, страшно представить каково это вынашивать ребенка, постоянно думая о том, а не умер ли он уже в утробе, или рожать его, смотреть на него, зная, например, что ему осталось жить несколько часов. Рискнуть семьями этих женщин, их социальной жизнью и еще много чем. Сколько из таких женщин решат рискнуть и попробовать "бабушкин" метод прерывания беременности даже страшно подумать, сколько детей с пороками развития будут лежать в домах интернатах привязанными смотреть в потолок. Но зато количество отпеваний явно увеличится, что положительно скажется на доходах польской католической церкви.

Я очень надеюсь, что всем тем судьям, кто голосовал за это бесчеловечное постановление после смерти воздастся по вере их, и они в их личном аду будут бесконечно чувствовать всю ту боль, что чувствуют женщины и дети, пострадавшие от них.

Дарья Серенко

Мне грустно и стыдно это признавать, но в определенный период своей жизни (в 18-20 лет примерно) я была пролайферкой - то есть была против любых абортов по любым показаниям.

Трудно извлечь из этого опыта что-то поучительное, но зато я теперь прекрасно понимаю, что пролайферами не рождаются, хаха, а становятся, извините за эту шутку.

Я помню, как меня ловили на этот эмоциональный крючок, как внушали осуждение к женщинам, сделавшим аборт, как запугивали картинками, как искажали факты, как манипулировали моей тогдашней верой в бога, выпуская при этом все теологические дискуссии, которые существуют много лет (да-да, верующие люди тоже могут выступать за право на аборт вообще-то).

События в Польше (консервативное правительство запретило почти все виды аборта и сотни тысяч женщин прямо сейчас выходят на протесты), высказывания Путина о том, что нужно финансово поощрять врачей, отказывающихся делать аборты, - всё это не просто ужасно, но и ужасно тупо. Смешно, что делается это всё под двумя знамёнами: 1) спасения нерожденных человеческих душ, 2) повышения рождаемости.

Т.н. демографический спад обусловлен не абортами, а тем, что многие люди не хотят рожать детей в бедности и небезопасности (ну, то есть, например, при Путине). Право на аборт - базовое право кажд_ой, без него гендерное равенство не будет достижимо. Лучшая борьба с абортами - это профилактика абортов, то есть:

1) секспросвет со школьного возраста

2) доступные средства контрацепции

3) борьба с бедностью и феминизацией бедности

4) поддержка детства и материнства, осознанное вовлеченное отцовство и мужские декреты

А ещё на демографической политике хорошо сказывается:

5) повышение индекса гендерного равенства, да-да. потому что гендерное равенство обеспечивает более осознанный доступ к разным выборам, в том числе к выбору родить ребенка

6) поддержка лгбт-семей, многие из которых хотели бы иметь детей, но не могут осуществить свое желание в условиях нашей страны

7) прекращение политических преследований и репрессий, из-за которых огромное количество людей уезжает из РФ навсегда

Не запугивание, не церковь, с осуждением заглядывающая тебе в промежность, не давление на врачей, не формирование пролайферского войска, идущего войной на беременных и феминисток, не госзапреты. Запреты не работают, у нас есть мировой/советский опыт, показывающий, что запрет абортов приводит к черному рынку абортов, а значит, к повышению женской смертности.

Эй, консервативные правительства, опустим, что вы не считаете беременных за людей, у которых есть выбор, но вам там не странно пытаться повысить показатели рождаемости, одновременно повышая показатели смертности?

Фу, как же все это надоело, почему не мы тут президент (

Проблему абортов некоторые женщины предлагают решить, финансово воздействуя на мужчин.

Фридка Пудель

Насчет момента, когда эмбрион становится ребенком. Предлагаю всем, кто считает, что это происходит в момент зачатья, провести закон, который поставит множество людей на вашу сторону.

Смотрите. Допустим, есть пара. И по какой-то причине мужчина не может заботиться о ребенке - допустим, находится в командировке, или еще почему. Логично же, что его задача - хотя бы деньгами участвовать в снабжении ребенка всем необходимым. Вы со мной согласны?

Итого - ввести обязательные алименты с момента зачатья. Потому что пока ребенок внутри матери - отец не может как-то участвовать в его воспитании, кормлении и так далее.

Да, если ребенок зачат в браке - это будет формальность. Ну, появится в семейном бюджете кучка "на ребенка".

Как вам начать с этого? А потом уже про аборты.

Саша Рид

а вот интересно, нафига пролайферы всё время возвращаются к методам, которые уже не сработали, типа запрета абортов. попробовали бы новый - воздействовать на мужчину, как сейчас на женщину. трахался? - получи! плати сука и заботься. мужчина после рождения ребенка остается таким же ресурсным, как был, ни в здоровье, ни в деньгах не теряет - его-то и трясти эффективнее! тем более: "наказание за секс" тут логичнее - он удовольствие наверняка получил, контрацепция ему была доступна и проста

Однако, есть и те, которые поддерживают запрет на аборты. И это не только мужчины.

Татьяна Планк

По этой же логике (материальное неблагополучие) можно оправдать большинство убийств - человеку нечего было есть, он убил богатого и отобрал у него имущество. Не обязательно быть христианином чтобы принять простую вещь - жизнь нерождённого ребенка не принадлежит его матери. Если вы не признаете это, значит вы согласны с тем, что мать может убить своего ребенка на любом году его жизни по своему желанию. Иначе, по каким критериям вы определяете когда мать может убить своего ребенка, а когда нет? Наличие рук и ног? Наличие мозга? А как же инвалиды? По этой логике мы их тоже можем убивать - ведь они только мешают всем в обществе, содержать их затратно.

Сторонники абортов привыкли негативно оценивать противников абортов, но последние придерживаются позиции уважительного отношения к любой жизни и считают права на жизнь высшей ценностью. Для того чтобы принять это не обязательно быть христианином.

Алексей Горянский

В ИХ логике, как ее ни обзывай, они поступили правильно. Или, как минимум, логично. "Правильно" тут - неподходящее слово. Если нельзя убивать родившихся инвалидов, то нельзя убивать и неродившихся. А у них эмбрион по закону считается живым человеком и защищён так же, как родившийся человек. Именно поэтому они зашли через Конституционный суд, а не закон. Они отменили пункт закона о праве на аборт в случае тяжёлой патологии на основании того, что он противоречит базовому праву человека на жизнь по Конституции.

Ольга Васильевна

К сожалению, мир не идеален. В большинстве не равно во всех. Ну и про большинство, честно не знаю. И даже официальное отделение далеко не является таковым на практике.

У граждан Польши есть несколько вариантов - избрать другую власть, смирится, эмигрировать тем, кого не устраивает, революция. Ну или при планировании детей планировать средства на аборт в другой стране. Это самое простое. Ну а судя по тому, что за последние 30 лет они как-то не особо рвались менять ситуацию с абортами, в большинстве их устраивает.

Странно, что рубаху рвут те люди, которые к Польше вообще отношения не имеют. Это удивительно да.

Татьяна Любченко

Свобода - так свобода, если женщина хочет избавиться от ребенка - то в любом случае она к этому убийству привлекает и тех людей - врачей - которые в медицину пришли не убивать, а спасать жизни. Не знаю, как сейчас, а несколько лет назад заставляли под угрозой увольнения делать аборты врачам-гинекологам. Это как? Свобода?

Большинство все же придерживается мнения, что каждая женщина должна решать такие вопросы самостоятельно.

Анна Тульская

Я пролайфер. В отношении себя. К другим давно не лезу. Считаю, что должен быть выбор.

Наталья Айша Старокожко

Слушайте, ну, никто не может быть ЗА аборты.

Никто в здравом уме и памяти не захочет умышленно беременеть и выскабливаться.

Никто не скажет, что процедура классная и решение это даётся легко.

Но это не значит, что аборты нужно запрещать и рожать всё, что дало завязь.

Просто странно наблюдать, как некоторые вопят, что противники запрета абортов–это какие-то кровавые убийцы, бесчувственно расчленяющие детей.

Константин Богданов

Про аборты. Моя мама, родив меня, была еще раз беременна, но сделала аборт - я узнал это когда-то подростком. Никаких чувств на эту тему у меня не было и нет - кроме того, что, как я знаю, аборт ей делали без наркоза. Мы бедно жили, втроем в одной комнате в коммуналке и все как-то было и так ясно. Много лет спустя аборт делала моя первая жена - это была другая история, я хотел ребенка, а она - нет, вообще не хотела детей (и так их и не завела - потому что так решила на всю жизнь). На дверях отделения в больнице, куда я ее провожал, была прицеплена бумага формата A4 (это уже был 1986 год), где фломастером было написано так: "Женщины, не бойтесь! Аборты делаются под наркозом". Я сегодня прочитал бурные споры здесь в ФБ о том, что аборты - преступны. Споры эти затеял вроде бы разумный и милый человек (хочу так думать и сейчас). Ему резко возражали: в основном - женщины. Так вот я совсем на их стороне. Можно сколько угодно болтать на тему о том, как священна любая жизнь - а в животе у неизвестных нам женщин особенно священна. Но, может быть, все-таки подальше от ненужного пафоса. Вот уж точно не мне судить, почему моя мама и моя когдатошняя жена решили сделать аборт (с женой, зная о ее нежелании иметь ребенка, я как раз предохранялся, - но увы: советские резинки были не очень надежными). В общем: я абсолютно поддерживаю тех полячек и поляков, которые выходят сегодня на демонстрации против безумных (на мой взгляд) инициатив католических фанатиков и лицемеров законодательно запретить аборты.

Анастасия Алексеенко

Я всегда достаточно терпимо отношусь к чужой религиозности, до того момента, пока эта религиозность не начинает лезть в другие жизни.

Понятно, что в стране с таким подходом будут процветать криминальные аборты. И медицинский туризм. Но это вариант для тех, кто изначально не планировал ребенка. А если женщина уже стояла на медицинском учете и хочет сделать аборт после выявления патологий плода - она не может это сделать? Потому что она уже под надзором государства и медиков была зафиксирована, как беременная.

Каждый раз, когда мы оглядываемся на то, "как в Европе", "как в цивилизованном мире", мне хотелось бы, чтобы мы имели в виду и вот эту вот сторону медали.

Проблема абортов - это не только Польша. А, например, и гораздо более благополучная Ирландия. Где даже зафиксированы случаи смерти матерей вследствие сепсиса, из-за того, что им не абортировали уже мертвый и разлагающийся плод. В Штатах Республиканцы как одну из позиций продвигают идею запрета абортов. А в Алабаме уже принят закон, почти полностью запрещающий любые аборты. Трамп полностью поддерживает ужесточение законов и многие штаты сейчас последуют примеру Алабамы. На Мальте и врач, и женщина, получат тюремное наказание в случае аборта. И таких примеров множество. Даже если мы оставим за скобками страны типа Афганистана.

Я не считаю аборты хорошим методом контрацепции. но иногда это единственное решение вопроса (как в случае с изнасилованием, например, особенно малолетних, которые в принципе не могут нести ответственность за контроль своей репродуктивной системы. И в любом случае приоритетом должна быть жизнь женщины. Причем не только в физическом плане жизнь, как противопоставление смерти, но и качество этой жизни: ее психическое состояние, состояние здоровья и даже финансовое положение.

Принимать решение за то, рожать ли ребенка, женщина должна сама в любом случае. А не законодательные мужчины, которые сегодня ставят во главу угла сохранение плода, и при этом им реально наплевать, что с ним будет послезавтра, когда он родится: умрет ли он в жутких мучениях от врожденных болезней, лечение которым они обеспечить пока не могут, умрет ли он от голода, потому что у женщины не хватит денег прокормить его, останется ли он без матери, которая сама погибнет в результате проблем со здоровьем, или же просто станет нелюбимым и угнетаемым ребенком, потому что мать в нем каждый день будет видеть своего мучителя. Нет, судьба такого ребенка никого не волнует. Да и его дальнейшая жизнь в принципе. Потому что все происходящее - это не борьба "за жизнь", а борьба "за контроль". Под лицемерным прикрытием за религиозными истинами...

Маргарита Таралкевич

Я в общем пролайфершей и осталась, пожалуй, потому что считаю что аборты это проблема, - но я против запрета абортов. Также теперь мои взгляды эволюционировали в сторону того, что беременность и роды - донорский акт, а также тело каждого человека является его (ее) собственностью, что кстати мне кажется очевидным из логики новозаветного текста: есть призыв принести свои тела в жертву Богу, а Бог вряд ли будет доволен, если мы Ему принесем что-то чужое а не наше... Из моего пролайферского опыта могу извлечь много интересного, и самое интересные - три вещи: то, что я стала пролайферкой раньше, чем стала религиозной, самостоятельно и под влиянием научной информации - когда готовилась к поступлению и изучала биологию, в частности то как происходит зачатие и из двух хромосом складывается уникальный генетический код нового человека; с пролайфом был связаны мои почти первые опыты активизма; ну и наконец предмет моей гордости, - то, что я считала абсолютно неприемлемым "демографический" аргумент, считая это эксплуатацией женщин в государственных целях, и настаивала на том, что единственный аргумент против абортов - это жизнь, но никак не решение общественных проблем.

Юлия Куфман

Почему-то в антиабортной риторике очень много злорадства по отношению к беременной женщине. Трахалась? Вот и отвечай теперь. Залетела? Все, теперь твое тело тебе не принадлежит, ты в наших глазах - инкубатор, обязана выносить.

Я бы поняла, если бы эти запретители действительно мечтали о ежегодном приросте российского населения на полмиллиона, или сколько там прерываний беременностей сейчас происходит. Пусть они добросовестно забывают о том, что сюда входит и самопроизвольное прерывание, и патологии развития, которым не дают появиться на свет. Просто хотят, чтобы ежегодно российских граждан становилось больше на полмиллиона.

Но ведь нет. Им абсолютно наплевать, как живут уже родившие матери и рождённые ими дети; пофиг на количество отказников, пофиг на то, как сейчас существуют семьи с детьми-инвалидами. Им абсолютно всё равно, что в садики не попасть, а в поликлинике запись к специалистам растягивается на месяцы. Наплевать, что в классах по 35-40 человек. Это всё находится просто вне поля их зрения, под их прицелом - только баба с эмбриончиком внутри.

Заставить родить женщину, которая этого не хочет - их цель. Принудить. Запретить сбегать из ловушки, в которую она попала, сама того не желая. Наказать ребенком.

Вдумайтесь в это. Наказать рождением ребенка - что может быть абсурдные и отвратительнее? Все убеждения в том, что все равно полюбишь, никуда не денется - ложь. Все обещания лужайки, которая неизвестно откуда должна появиться - враньё. Родила - всё, дальше [мучайся] как хочешь с яслями, поликлиниками, дискриминацией матерей в сфере трудоустройства, интерес мгновенно теряется как к детям, так и к роженицам. И даже если не принимать во внимание (свинство, но пускай) ресурсы организма женщины, потраченные на выращивание внутри себя целого человека, отказаться от нежеланного новорожденного тоже так просто нельзя, ишь чего удумала, отдать анонимно и без алиментов?! Жирно будет, родила - расти теперь. Плати всю оставшуюся жизнь. Ну или ближайшие 18 лет. Плати деньгами, здоровьем, временем, плати собой. За то, что позволила своей яйцеклетке соединиться со сперматозоидом. Автор сперматозоида, что самое характерное, из-под прицела наказания выводится в ту же секунду, как только сперматозоид его покинул. В отличие от носительницы яйцеклетки. Вернее, он никогда в этом прицеле и не находился, интересно, почему?

И на волне всех этих размышлений мы тут девушками в узком кругу перетёрли гипотетическую ситуацию "как в Польше", тем более, что многие ещё хорошо помнят отсутствие контрацептивов, огромные сложности с их покупкой и применением. А некоторые помнят и аборт как меру контрацепции. Поэтому даже напрягаться не пришлось, представляя этот мир: контрацепция недоступна, аборты запрещены. Пять из шести девушек однозначно сказали, что при таком раскладе - никакого секса вообще, тем более - проникающего. Только для зачатия, два раза в жизни максимум (и одного хватит - пискнула шестая до сих пор молчавшая девушка). Обойдёмся петтингом в самом крайнем случае. И секс-игрушками. Риск нежеланной беременности не стоит получаемого удовольствия, которое часто для женщины к тому же сильно ниже ожидаемого.

Помолчали немного, разглядывая открывшуюся взору картину мира. А тётенька постарше вдруг сказала: так ведь тогда женщинам и девочкам на улицу будет без оружия не выйти вообще. Будут нападать. Похищать. Принуждать к сексу во всех ситуациях, в которых женщина зависима. Насиловать в браке.

Как будто сейчас это совсем-совсем не так, снова подала голос самая молчаливая.

Есть и такие, которые в принципе против абортов, но за то, чтобы делать исключения при патологии плода (именно это исключение польский Конституционный суд и отменил).

Софья Даниэль Слоним

Я полупролайферка. Я за то, чтобы сделать усыновление гуманным. Но смысла проходить через муки, когда ребёнок уже во чреве умирает, я не вижу.

Некоторые считают принятое по запросу депутатов решение большой ошибкой правящей партии, которое может привести к её падению.

Оксана Литвиненко

Вчера что-то очень сильно изменилось. Полиция во всей Польше задерживала только нациков и агрессивных болельщиков. А наша торуньская так и вообще похвалила организаторок за порядок и подала реальное количество протестующих у нас - 5-7 тысяч.

Ярослав Шимов

Попытки манипулирования судебной системой и СМИ в Польше были и при предыдущей власти - либералах из Гражданской платформы. Но они были менее грубыми, чем у ПиС, и не распространялись на столь личные, даже интимные области человеческой жизни. Поляки - народ драматичный, и выглядит всё это там нынче впечатляюще, но в перспективе противники ПиС обречены на победу - по культурным, демографическим и экономическим причинам. Причем такими неуклюжими и уродскими шагами, как нынешнее решение КС, правящая партия только ускоряет процесс заката традиционалистской католической Польши. Думаю, это последняя каденция ПиС - и парламентская, и президентская. А когда Качиньский уйдет, там могут начаться интересные вещи, потому что на самом деле партия эта неоднородная, и в ней далеко не все мракобесы.

Другие говорят, что запрет на аборты – не единственная причина, по которой люди вышли на улицу, а, скорее, катализатор, благодаря которому наружу выплеснулось давно копившееся недовольство.

Алексей Цветков

Я тут на днях писал, что нам свойственно не знать, что происходит за соседним забором. А за соседним забором Польша, там сейчас идут многотысячные демонстрации, и российский наблюдатель изумленно спрашивает: неужели это все из-за абортов?

Решусь на аргумент, обычно не очень мне свойственный, но в данном случае неизбежный: эти изумленные вопросы задают почти без исключения мужчины, то есть люди, прибегающие к абортам нечасто. Было бы как минимум уместнее просто заткнуть варежку и скромно чесать что там у нас чешется.

В Польше аборты и без того были фактически запрещены кроме экстремальных случаев. Сейчас конституционный суд наехал и на эти экстремальные случаи, запретив аборты даже если у плода есть врожденный дефект, в том числе несовместимый с жизнью. Что родилось, с тем и живи. Единственные неохваченные ситуации - изнасилование и инцест.

Но дело, конечно, не в одних абортах. Правящая партия уже который год демонтирует конституционные гарантии, выстраивая авторитарную теократию. Из судебных органов увольняют нейтральных судей и насаждают идеологических ставленников. Все органы государственного вещания очищены от возможного свободомыслия, теперь то же самое пытаются сделать с независимыми СМИ. Аборты в данном случае - просто последняя соломинка, переломившая верблюду хребет. И указывать на то, что ПиС победила на последних выборах (с микроскопическим преимуществом) - увертка конформиста. В любом случае, победа на выборах - не мандат на демонтаж гражданского общества, а любой желающий быть свободным имеет право быть свободным.

Не говоря уже о том, что живущим в стеклянных домах лучше не бросать камни.

Некоторые опасаются того, что и Россия может пойти по польскому пути – тем более что первые шаги она уже, кажется, делает.

Светлана Пефтиева

Мне кажется, у нас такой запрет не за горами.

Пока только предлагают, а тем временем формируют общественное мнение - все стены и заборы уже исписаны уродливыми корявыми надписями "Аборт - это убийство"