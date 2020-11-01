Во второй тур выборов в Молдавии выходят Додон и Санду

Для определения победителя выборов президента Молдавии потребуется второй тур. Это следует из данных экзит-пола, обнародованных после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, и из предварительных итогов подсчёта голосов первого тура.

Согласно данным ЦИК Молдавии, после подсчёта почти 80 процентов голосов действующий президент Игорь Додон набирает более 36 процентов голосов, а его основная соперница, бывший премьер-министр Майя Санду более 31 процента. Предприниматель Ренато Усатый на 3-м месте с 16 процентами.

По данным опроса на выходах с избирательных участков, проведённого WatchDog.md и Институтом публичной политики, Додон набирает в первом туре 41 процент голосов, а Санду 35.

Второй тур должен пройти 15 ноября.

ЦИК Молдавии объявил предварительные данные о явке - она превысила 42 процента. Выборы признаны состоявшимися, поскольку голосовали более трети избирателей. Более 2 тысяч избирательных участков работали в самой Молдавии, ещё 140 – за её пределами.

Из восьми кандидатов, претендовавших на высший пост в государстве, баллотирующийся на второй срок Игорь Додон, который считается пророссийским политиком, и лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду, считались фаворитами. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре президентских выборов, набрав на 5 процентов голосов больше.

С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством - после того, как её сторонники вместе со сторонниками Додона лишили власти в стране олигарха Владимира Плахотнюка. В ноябре 2019 года, опираясь на своих сторонников в парламенте, Додон сместил Санду с поста премьера. Глава правительства в то время пыталась помешать президенту поставить офис Генерального прокурора под президентский контроль.