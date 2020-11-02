В Вологде появился пень для голосования имени Эллы Памфиловой

В Вологде на набережной у Соборной горки появился необычный арт-объект, сообщает "Медуза". Это старый пень, на котором установлена кованая урна с прорезью для голосования, а внизу прикреплена табличка "пень имени Эллы Памфиловой".

Фотографии пня опубликовала в инстаграме местная жительница Елена Воскресенская. Кто автор инсталляции и законно ли она была установлена, остается неясным. Арт-объект простоял на набережной все минувшие выходные.

Арт-объект отсылает к так называемому "голосованию на пеньках" этим летом во время кампании по одобрению изменений в Конституции. В Центральной избирательной комиссии даже отчитались о результатах расследования сообщений о "голосовании на пеньке" . "Мы ставим точку в спекуляциях по поводу "голосования на пеньке", – заявила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, только три сообщения о "голосовании на пеньке" подтвердились.

Расследование установило, что "шумиха в Сети" началась с "Ульяновского пня". Он находится рядом с частным домом, и члены семьи отмечают на этом месте праздники в течение уже нескольких поколений. "Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать", –​ заверили в ЦИК.

Второй случай –​ "Владимирский пень" –​ оказался популярным местом встреч и свиданий в одной из деревень Владимирской области. Рядом с ним организовали процедуру голосования, поскольку именно на этом месте жители "обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники".

Третий подтвержденный пень нашли в Брянской области. Он расположен рядом с домом пожилой избирательницы, которая пожелала проголосовать на своей придомовой территории, поскольку незадолго до этого перенесла пневмонию.

"Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками", –​ заявили в ЦИК.