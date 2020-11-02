"Театр.doc" поставил спектакль о якутском шамане Габышеве

В московском театре документальной пьесы "Театре.doc" состоялась премьера спектакля о якутском шамане Александре Габышеве, который в марте 2019 года отправился в столицу для проведения "обряда изгнания Путина". Постановка сделана при поддержке Министерства культуры России, сообщается на сайте театра.

Спектакль называется "Сказка о Шамане", его жанр создатели назвали документальной сказкой. У постановки открытый финал, так как развязка в реальной жизни ещё не наступила. "Каждый раз мы планируем немного видоизменять спектакль – создавая таким образом театральное отражение судьбы человека", – сообщают авторы.

Спектакль создали режиссер-документалист Беата Бубенец и драматург Михаил Башкиров. В постановке участвуют актёры и куклы.

Ранее авторы принимали участие в походе Габышева на трассе между Читой и Улан-Удэ, чтобы снять документальный фильм. Позже они продолжали работать над фильмом в Якутске. В январе в подъезде, где жила Бубенец, появились угрожающие и оскорбительные надписи. Также авторы получали смс-сообщения с угрозами.