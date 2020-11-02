WSJ: Пентагон негласно меняет военных атташе в дипмиссиях США

Минобороны США негласно начало отзывать и заменять с понижением в звании военных атташе в американских дипмиссиях в ряде стран. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что решения приняты в соответствии с законом 2017 года, по которому Пентагон должен сократить 110 генералов и адмиралов к декабрю 2022 года.

Согласно приказу главы министерства обороны от 24 августа, Вашингтон понизил в должности военных атташе в восьми ключевых странах-союзниках, включая Великобританию, Саудовскую Аравию и Турцию. Из нескольких посольств в Западной Африки, где серьёзно присутствуют террористические джихадистские группировки, военные дипломаты отозваны полностью.

Ещё одна причина перераспределения ресурсов – сдерживание России и Китая. Подробности не раскрываются.

По данным The Wall Street Journal, решение Минобороны вызвало критику как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. По их мнению, идея может навредить отношениям со странами, где статус и звание важны для построения доверия с местными военными. Критики считают, что в результате действий Пентагона Москва и Пекин расширят влияние в Африке и на Ближнем Востоке.