Бывшего хоккеиста сборной России осудили за мошенничество

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего хоккеиста Игоря Мусатова, признав его виновным в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Об этом сообщилиРБК в пресс-службе суда.



Мусатов, который находился в федеральном розыске, был задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве с криптовалютой в сентябре прошлого года.



По версии следствия, в 2018 году Мусатов договорился о продаже биткоинов на сумму в 45 миллионов рублей владельцу фирмы по разработке программного обеспечения, однако не явился на сделку. Бизнесмен передал деньги приехавшему вместо Мусатова мужчине, который представился помощником хоккеиста, однако криптовалюту не получил. Сам Мусатов скрылся и больше не выходил на связь.

Вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признал.





Игорю Мусатову 33 года. Российский хоккеист – бывший нападающий словацкого клуба "Слован", выступающего в Континентальной хоккейной лиге. Он закончил выступления за клуб в 2017-м году, однако до сих пор не объявил о завершении профессиональной карьеры.



Кроме того, Мусатов выступал за несколько клубов из России, в том числе "Спартак", "Ак Барс", "Локомотив", "Салават Юлаев", "Авангард". Мусатов - серебряный призер молодежного чемпионата мира 2007 года в составе молодежной сборной России. Он также провел 73 матча за сборную России по хоккею.

