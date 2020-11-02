Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 85

Спасатели на месте землетрясения в Измире, Турция

Число погибших после землетрясения в провинции Измир на западе Турции достигло 85.

2 ноября, спустя 3 дня поисков, спасатели под завалами нашли живой 3-летнюю девочку.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Обрушилось несколько десятков зданий. По последним данным, в общей сложности число пострадавших приближается к тысяче.

За последнее десятилетие это одно из самых смертоносных землетрясений в Турции, уточняют СМИ. В 2011 году в городе Ван на востоке страны в результате землетрясения погибло более 500 человек.

Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG