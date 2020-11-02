За выходные от коронавируса скончались четыре клирика РПЦ  

За минувшие выходные от коронавируса умерли четыре клирика Русской православной церкви - 73-летний протодиакон Успенского храма во Владивостоке Алексий Терехов, 62-летний настоятель Никольского храма в подмосковной деревне Алексеевское Вадим Елисеев, 55-летний настоятель храма в поселке Бреды Челябинской области Вадим Клоков, а также 51-летний настоятель Воскресенского храма подмосковной деревни Ивойлово Константин Тараканов.

О том, что у всех умерших был диагностирован COVID-19 сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле.

Сколько всего клириков скончались от коронавируса за время пандемии официально не сообщается. Свой список умерших священнослужителей ведёт интернет-портал "Приходы". На 26 октября в нём было больше 60 фамилий.

30 октября в связи с рекордным ростом заболеваемости COVID-19 Русская православная церковь рекомендовала закрывать на 14 дней монастыри в случае заболевания хотя бы одного насельника или насельницы, а в храмы не допускать посетителей без гигиенических масок. Также временно отменено целование рук представителей духовенства при благословлении прихожан.

В конце августе сообщалось, что коронавирусом заболели в общей сложности свыше полутора тысяч священнослужителей РПЦ.