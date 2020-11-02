В Госдуме поддержали закон об изъятии детей у родителей в течение суток

Комитет Госдумы по вопросам семьи одобрил законопроект, разрешающий отнимать детей у родителей по решению суда и при участии полиции в течение суток - в том случае, если по мнению суда существует угроза жизни и здоровью ребёнка.

По словам главы думского комитета Тамары Плетнёвой, документ могут принять до конца года. Первое чтение по законопроекту назначено на 25 ноября.

Плетнёва пояснила, что "инциденты, когда детей то не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна, происходят каждый день". При этом она добавила, что в законопроекте прописано обязательное присутствие органов опеки при вынесении решения об изъятии ребенка, что, по мнению Плетнёвой, "позволит избежать злоупотреблений".

В ответ в Русской православной церкви призвали депутатов Госдумы отклонить законопроект. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдор Лукьянов заявил, что "авторы документа, игнорируя позицию РПЦ и родительского сообщества, создают опасное напряжение в обществе". Лукьянов назвал законопроект "антисемейным", "противоречащим духу и сути принятых поправок в Конституцию России" и "направленным на совершенствование механизма отбора детей, а не на сохранение целостности российских семей".

Авторами законопроекта об ускоренным изъятии детей из семьи стали сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.