Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов подал иск о защите чести и достоинства к телеведущему Владимиру Соловьёву.

Поводом для подачи иска стал августовский эфир Соловьёва на радиостанции "Вести FM", в котором ведущий утверждал, что Тарасова лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Соловьёв сделал это заявление незадолго до выборов в Мосгордуму, в которых участвовал истец.

Комментируя подачу иска, Тарасов заявил, что когда власти "поняли, что им не хватает ресурсов телеграм-помоек, они решили подключить Соловьёва". По словам депутата, после эфира он обратился к телеведущему через твиттер, предоставив ему "бумагу из суда", из которой ясно, что права отбирали у совершенно другого человека. Тарасов предложил Соловьёву опровергнуть сказанное в эфире, однако тот до сих пор этого не сделал. "В свете этого был подан иск", - резюмировал депутат, уточнив, что требует официального опровержения лжи о нём и сумму в миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Савеловский суд Москвы уже принял иск Тарасова, предварительное заседание по нему назначено на 7 декабря.