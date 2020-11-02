Правительство Германии намерено исключить понятие расы из Основного закона. Члены кабинета министров сходятся во мнении, что у человечества нет различающихся рас, заявила изданию Augsburger Allgemeine министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт. Термин "раса" будет исключён, и будет найдена новая формулировка для защиты от расизма, подчеркнула министр в интервью, опубликованном 2 ноября.
Министр юстиции ФРГ заявила, что разговоры о разных расах создают почву, на которой могут возродиться предрассудки и расистская пропаганда.
В публикации "Немецкой волны" обращается внимание на слова Кристине Ламбрехт о причинах появления понятия расы в основном законе 1949 года. Министр юстиции считает, что авторы первого послевоенного Основного закона твёрдо намеревались дистанцироваться от расовой идеологии нацистов. Однако с современной точки зрения, считает Ламбрехт, использование этого термина справедливо подвергается критике, потому что может привести к недопониманию.
Третья статья Основного закона ФРГ в действующей редакции, в частности, закрепляет такую норму: "Никому не может быть причинён ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов".
С инициативой об удалении из текста конституции слова "раса" весной этого года выступили партия "Союз-90"/"зелёные". Эта инициатива вызвала дискуссии в правительственных кругах. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер выразил скепсис относительно обоснованности такого предложения, а министр юстиции Кристине Ламбрехт поддержала инициативу.
Министр юстиции ФРГ выступила за изъятие слова "раса" из Конституции
Правительство Германии намерено исключить понятие расы из Основного закона. Члены кабинета министров сходятся во мнении, что у человечества нет различающихся рас, заявила изданию Augsburger Allgemeine министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт. Термин "раса" будет исключён, и будет найдена новая формулировка для защиты от расизма, подчеркнула министр в интервью, опубликованном 2 ноября.
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