Министр юстиции ФРГ выступила за изъятие слова "раса" из Конституции

Правительство Германии намерено исключить понятие расы из Основного закона. Члены кабинета министров сходятся во мнении, что у человечества нет различающихся рас, заявила изданию Augsburger Allgemeine министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт. Термин "раса" будет исключён, и будет найдена новая формулировка для защиты от расизма, подчеркнула министр в интервью, опубликованном 2 ноября.



Министр юстиции ФРГ заявила, что разговоры о разных расах создают почву, на которой могут возродиться предрассудки и расистская пропаганда.



В публикации "Немецкой волны" обращается внимание на слова Кристине Ламбрехт о причинах появления понятия расы в основном законе 1949 года. Министр юстиции считает, что авторы первого послевоенного Основного закона твёрдо намеревались дистанцироваться от расовой идеологии нацистов. Однако с современной точки зрения, считает Ламбрехт, использование этого термина справедливо подвергается критике, потому что может привести к недопониманию.



Третья статья Основного закона ФРГ в действующей редакции, в частности, закрепляет такую норму: "Никому не может быть причинён ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов".



С инициативой об удалении из текста конституции слова "раса" весной этого года выступили партия "Союз-90"/"зелёные". Эта инициатива вызвала дискуссии в правительственных кругах. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер выразил скепсис относительно обоснованности такого предложения, а министр юстиции Кристине Ламбрехт поддержала инициативу.