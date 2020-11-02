Совет ООН по правам человека одобрил действия режима Лукашенко

Совет ООН по правам человека, заседающий в Женеве, одобрил усилия властей Беларуси в соблюдении прав человека. Белорусская делегация представила членам Совета свой Периодический доклад о соблюдении прав человека в Республике Беларусь. Все государства-члены Совета ООН по правам человека представляют такие доклады каждые пять лет.

С оценкой хода обсуждения доклада выступила неправительственная правозащитная организация UN Watch, основанная в 1993 году для проверки соответствия решений правозащитных органов ООН принципам Устава этого крупнейшего международного форума.

UN Watch, будучи неправительственной организацией, наделена Специальным консультативным статусом при при Экономическом и Социальном совете ООН и имеет ассоциированной членство в Департаменте общественной информации ООН.

По данным UN Watch, 51 из 92 государств-участников Совета по правам человека (55 процентов) приветствовали достижения Беларуси в области прав человека.

Среди одобривших действия режима Лукашенко - 36 государств, которые традиционно поддерживают репрессивные режимы и ещё 15 государств, которые сочли возможным дать положительную оценку некоторым достижениям белорусских властей.

"В то время, когда режим Лукашенко жёстко подавляет протесты граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов", избивает женщин на улицах и бросает всех оппозиционных лидеров за решётку или или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен становиться форумом фальшивого восхваления угнетателей", заявила Хилель Нойер, исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch, базирующейся в Женеве".

Тем не менее, Нойер приветствовала тот факт, что, по крайне мере 41 государство, пользуясь своим правом на краткое выступление, высказало реальную оценку положения в области прав человека в Беларуси.