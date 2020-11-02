Губернатор Петербурга: уровень заболеваемости в городе - критический

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе.

В еженедельном радиообращении Белов отметил, что Петербург перешёл важную отметку в 900 заболевших в сутки, и если горожане в полной мере не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности и повсеместно использовать средства защиты, то ему придётся ввести жёсткий карантин.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 923 новых случая инфицирования COVID-19, суточное число заболевших растёт девятый день подряд, по этому показателю город занимается третье место в стране после Москвы и Подмосковья, и первое - по количеству смертей от коронавируса на сто тысяч человек. За время пандемии в Петербурге умерли 3 тысячи 873 пациента.

В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 18 тысяч 257 человек, общее число заболевших превысило 1 миллион 600 тысяч. Умерли за время пандемии почти 28 с половиной тысяч россиян.