Жертвами нападения на студенческий городок в Кабуле стали 22 человека

Жертвами нападения вооружённых экстремистов на студенческий городок Кабульского университета в понедельник 2 ноября стали по меньшей мере 22 человек. Нападение началось примерно в то же время, когда в городок должна была приехать группа правительственных чиновников - на цереморнию открытия иранской книжной ярмарки.

Военнослужащие сил безопасности в перестрелке с экстремистами убили троих из них, сообщает Би-би-си.

Через несколько часов после нападения в Телеграме появился пост, в котором террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) приняла на себя ответственность убийство людей в городке Кабульского университета. Авторы поста заявили, что мишенью нападения были выпускники университета - будущие судьи и следователи.



Би-би-си обращает внимание на то, что отряды "Исламского государства" нередко нападают на образовательные учреждения Афганистана. Так, жертвами нападения на образовательный центр в Кабуле в октября этого года стали 24 человека. В 2018 году жертвами нападения ИГ у здания Кабульского университета стали десятки людей.