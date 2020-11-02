Нападение в Вене. Полиция проводит операцию. Транспорт остановлен

В центре Вены, рядом с синагогой в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Один из нападавших, по сообщению агентства dpa, убит, другому удалось скрыться, его разыскивают правоохранители.

По сообщениям австрийских СМИ, нападавшие в Вене выбрали для атаки сразу четыре цели. Атаке подверглись два ресторана, синагога и еврейский культурный центр. В результате погибли 7 человек (официального подтверждения этой информации нет).

Газета Kurier сообщает, что в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.

На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть именно синагога. Один из нападавших задержан или ликвидирован, но другие преступники, предположительно, в бегах.

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта. Также МВД Австрии подтверждает, что один полицейский получил ранение, один нападавший задержан после стрельбы в Вене.

Газета Kronen Zeitung сообщила, что еврейские общины призвали своих членов не покидать свои жилища, сообщила "Немецкая волна".

Полицейское управление Вены прости жителей города, оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом и не распространять видео с места событий.