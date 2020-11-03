"Ждём по 200": соцсети о новом падении рубля

Рубль слабеет уже второй раз за осень, но на этой неделе падение уже сильнее, чем было в сентябре.

Незыгарь:

Важный психологический рубеж:

курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с марта.



Николай Подосокорский:

Продолжаем пробивать дно сразу во всех отношениях. Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года, доллар направился к 81 рублю (впервые с марта 2020 года), следует из данных Московской биржи. Растет число заболевших коронавирусной инфекцией - четвертый день подряд в России их выявили более 18 тыс. Из регионов поступает все больше сообщений о проблемах с госпитализацией больных, находящихся в тяжелом состоянии.

Марина Королёва:

Евро - 94 рубля.

Когда цифры перестают быть реальными, они становятся чем-то вроде арт-объекта.

Красота как она есть.

Евгений Калюков:

Злободневный Маяковский, ага

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Рубль падает.

Немедленно в продукты обращай деньги

полученные!

Яков Миркин:

Рубль ждет своего часа, чтобы упасть, когда произойдет что-то резкое.

Весной 2018 г. – началось (после введения нового раунда санкций против России). Падение рубля больше, чем на 10%, с выводом капиталов.

А летом 2018 г. – еще на 10%.

5-я взрывная девальвация - в 2020 году, на 30%. Здесь и сейчас.

Лечится ростом экономики, созданием у нас дома крупной финансовой машины.

Пока не лечится. Все зависит от мировых цен на нефть/сырье, курса доллара к евро, геополитики. Малая финансовая система, подвергнутая финансовому замораживанию, небольшая стагнирующая экономика. При любом резком движении в мировых ценах на нефть, в курсе доллара к евро, в геополитике, во внутренней политике, когда спекулянты испугаются и повернут капиталы вспять…

Едем дальше?

К новым мелким и крупным финансовым взрывам?

А куда мы денемся.

Игорь Николаев:

72,4 рубля за доллар США – это базовый прогноз правительства по тому, какой будет среднегодовой курс в…. 2021 году. Именно такая цифра заложена в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 2022 и 2023 годы, подготовленном Минэкономразвития. На этом документе, кстати, основывается проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, принимаемый в настоящее время Госдумой.

Базовый вариант Прогноза, замечу, не предусматривает второй волны пандемии (?!). Если вы подумали, что, возможно, документ был подготовлен уже давно, а потому не мог учесть нынешние эпидемиологические реалии, то вы ошибаетесь. В конце сентября 2020 года, когда Прогноз вместе с проектом о федеральном бюджете вносился в Госдуму, все уже было ясно и понятно со второй волной пандемии. Но, по-видимому, настолько хотелось верить, что пандемия закончилась еще весной, что решили это дело проигнорировать.

Сегодня, когда доллар США уже перевалил за 80 рублей, только при очень богатом воображении можно представить, что в следующем году он будет в среднем стоить 72,4 рубля.

Однако не только это заставляет усомниться в верности правительственного прогноза по курсу доллара США. Возможно, есть какие-то причины, которые помогут рублю столь резко укрепиться? Я не могу назвать таких причин, а вот причин, говорящих за то, что рубль и дальше будет падать, набирается достаточно.

Во-первых, цены на нефть будут оказывать серьезное понижательное влияние на рубль. Это, кстати, в который уж раз было продемонстрировано на днях. Мировые цены на нефть будут снижаться, потому что вторая волна пандемии сильно тормозит экономику, спрос на нефть и нефтепродукты падает.

Во-вторых, коронавирус-коронавирусом, а антироссийские санкции никто не отменял. И кто бы не победил в США, риск усиления антироссийских санкций возрастает. А уж если победит Д. Байден, то это будет совсем очевидным.

В-третьих, российская экономика слаба, ее структурные особенности на этапе выхода из коронавирусного кризиса станут не ее преимуществом, а огромным недостатком. Поясню, что я имею ввиду. Российская экономика отличается небольшой долей малого и среднего бизнеса, и значительной долей крупных производств непрерывного цикла из сырьевого сектора. Эти производства не закрывались и не будут закрываться в периоды локдаунов. Именно поэтому, кстати, российская экономика пока относительно неплохо выглядела на фоне других экономик. Но, по мере того, как мировая экономика, побуждаемая к этому пандемией, будет уходить от модели возрастающего потребления сырьевых ресурсов, российская экономика будет чувствовать себя плохо. Слабая экономика – слабая национальная валюта.

Какие там 72,4 рубля за доллар США? Очень хочется спросить: сами-то верите? Хочется? Ну, знаете ли, мало ли что кому хочется.

Не 72,4 рубля за доллар США нас ждут в 2021 году, а не менее 90 рублей. Правительство не может, не имеет право так вводить в заблуждение тех, кому важен курс рубля. Правда, власти неоднократно заявляли, что стоимость доллара США в рублях людей не интересует. Удивительное непонимание того, что интересует, а что не интересует людей.





Один из героев дня - Дмитрий Песков с его потрясающей глубины комментариями по теме.

Антон Батагов:

Цитата дня.

"В нашей стране абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получают свои доходы именно в рублях", - напомнил журналистам Дмитрий Песков.

"Психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора", - продолжил Песков.

А то всё Пелевин да Пелевин.

Михаил Шнейдер:

Какие есть варианты перевода на повседневный русский?

У меня только непечатные

Любовь Соболь:

Рубль снова упал. Уже 80 рублей за 1 доллар.

Песков: «РФ удается поддерживать стабильность экономики»

Если это стабильность, то что же тогда падение?



Дарья Корнеева:

Сегодняшняя повестка оказалась крайне сложной для Кремля (как говорят в народе, не по зубам?).

На вопросы о том, до какого момента россиянам стоит не обращать внимание на курс рубля (президент пару дней назад заявил, что не стоит этого делать, главное – не курс, а «общий показатель стабильности» нацвалюты), Песков не ответил.

Отправил он в правительство и нашего коллегу с Эха Максима Курникова, который уточнил про потери рубля в 30% с начала года…. Нюанс, да, но экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности.

Ежедневная ритмичная работа… В правительство.

Ну и важный вопрос: как отразится падение курса на благосостоянии. Тут, конечно, не ответить, что "мы не видим тренда" или "давайте не будем обобщать". Песков тут сказал просто: не буду отвечать на вопрос, лучше в правительство.

Алексей Меринов:

Президент России Владимир Путин: «Курс рубля не важен».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Курс валют все меньше влияет на цены, потому что мы сокращаем импорт».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: «Слабый рубль – это круто».

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников: «В ослаблении рубля виновата психология».

...у меня такое впечатление, что руководство РФ заранее поздравило нас с новым годом...

Антон Орехъ:

Все более или менее современное и технологичное – всё основано на импортных деталях или технологиях, а значит покупается за твердую валюту. Остальное – наше. Которое тоже почему-то не дешевеет. Не важно, какой курс, говорил Путин – главное, чтобы было стабильно и предсказуемо. Год еще не завершился, а рубль за это время упал на 30%. Предсказуемо упал и падал весь год стабильно. Вам, конечно, расскажут про триллионный долг Америки, про трудности, которые испытывают все мировые экономики. Но обратите внимание: что бы ни случилось — падает всегда рубль. А Штатах напряженка с выборами, расовые волнения, по 100 тысяч заболевших ковидом в сутки, а упал почему-то всё равно рубль! Вы можете только мечтать о прибавке к зарплате, а если прибавят, то копейки, которые сгорят в топке подорожания всего и везде быстрее, чем вы успеете эти прибавочные копейки получить. Снова популярны мастерские по ремонту одежды и обуви. Народ непрерывно шарит по объявлениям о продаже старого и подержанного. Ритейлеры открывают сети супердешевых магазинов, где уже не важно, какого качества будут товары, главное, что вы еще можете позволить себе хоть что-то купить. Конечно, мы перетерпим. Терпели и не такое. Предки войну пережили – о чем нам напоминают каждый день. Разобьем огороды, подлатаем штаны и польта, старую колбасу обжарим на маргарине, а на водку по-любому хватит. Мы получаем и будем получать в рублях. И от рублей тоже получать будем наотмашь. Предсказуемо и стабильно

Наталья Зимянина:

Они не просто курят - они одновременно курят, нюхают и чем-то прививаются.

Ждем доллар по сто.