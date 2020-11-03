Глава Минздрава Франции назвал скорость распространения COVID-19

Скорость распространения коронавирусной инфекции в Париже составляет один заболевший каждые 30 секунд, тогда как в больницы новый инфицированный поступает каждые четверть часа.

Такую статистику по французской столице представил во вторник министр здравоохранения Оливье Веран. Он комментировал в эфире RTL Radio предложение мэра Парижа Анн Идальго открыть хотя бы небольшие магазины, в частности, книжные лавки, чтобы хоть как-то поддержать торговлю и социальную активность.

Веран на это подчеркнул, что любое такое решение окажется слишком рискованным и приведёт лишь к росту уровня заболеваемости COVID-19.

В понедельник во Франции было официально зарегистрировано рекордное с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом за сутки – 52528 человек. Умерли за сутки 416 заболевших, общее число смертей превысило 37 тысяч. Пациентами с COVID-19 в стране занято более 70 процентов палат интенсивной терапии.

Правительства в ряде стран Европы усиливают ограничения, чтобы не допустить роста инфекции.

В Германии накануне начался так называемый частичный локдаун. Он продлится месяц. В это время в крупнейшей европейской экономике будут закрыты все рестораны, спортивные залы, театры. Но остаются открытыми школы и некоторые магазины. "Свет в конце тоннеля еще не близок", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, отметив, что надеется на восстановление семей в приближающиеся дни рождественских праздников.

В государствах от Португалии до Польши и от Великобритании до Греции вводятся комендантские часы, другие ограничения. В Италии, в которой весной был один из самых продолжительных локдаунов в мире, премьер-министр Джузеппе Конте пока воздерживается от общенационального требования всем по возможности оставаться дома. Конте за то, чтобы такой подход применялся лишь в наиболее пострадавших регионах.

В частично признанной республике Косово комендантский час вернули для пожилых людей. Там также ограничили время работы бизнеса и число участников общественных мероприятий.

В условиях эпидемии во вторник проходят президентские выборы в Соединённых Штатах. Ранее СМИ отмечали, что, несмотря на коронавирус, явка в стране в этот раз окажется самой высокой за последние сто лет. За всё время пандемии США сообщили о 9 миллионах 200 тысячах случаев коронавируса. Умерших более 230 тысяч. Страна на первом месте в официальной мировой статистике по COVID-19. И за последнюю неделю отмечен рекордный прирост заболевших.

В австралийском штате Виктория за последние четыре дня не было ни одного случая заражения коронавирусом. Ситуация сохраняется даже после ослабления более чем стодневного карантина в столице штата, Мельбурне – втором по величине городе страны. В целом в Австралии заметное снижение заболеваемости – после наибольших показателей в июле, когда в сутки фиксировалось около 400 заразившихся. Страну называют примером успешного применения карантинных мер.