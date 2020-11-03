В Сочи пропал сооснователь Skillbox Игорь Коропов

В Сочи в ночь с 31 на 1 ноября пропал сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group (компания — основной владелец сервиса) Очир Манджиков.

Приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь. Он не сообщал о своих планах семье и друзьям, 2 ноября он не появился на работе, написал Манджиков, добавив, что поданы заявления в полицию и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Коропов ушёл на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся, он был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли, говорится ориентировке.

В 2020 году Игорь Коропов попал в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории "Предприниматели" за проект Skillbox.

Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group.