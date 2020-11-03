Узбекистан будет платить гражданам, проходящим в день 10 тысяч шагов. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. За 10 тысяч шагов в день будет выплачиваться 3 тысячи сумов (0,3 доллара США). Рекордсмены будут получать больше. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода — Радио Озодлик.

До 1 марта 2021 года в стране должна быть разработана платформа “Здоровый образ жизни”. Раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние городе получит 300 тысяч сумов (28 долларов), в регионе — 500 тысяч (48 долларов), а лидер по шагам на уровне страны получит 1 миллион сумов (около 100 долларов).

Как будет работать платформа и как будут фиксироваться шаги — пока неизвестно. Деньги на стимулирование ходьбы будут взыматься с производителей вредных для здоровья продуктов, отмечает “Интерфакс”.