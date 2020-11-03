Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Роскомнадзор обязал два крупнейших развлекательных сайта Рунета передавать данные пользователей силовикам

Плакат с акции за свободу Рунета в Москве, архив

Роскомнадзор обязал два крупнейших развлекательных сайта Рунета передавать данные пользователей силовикам. Развлекательные порталы “Пикабу” и “ЯПлакалъ” внесли в реестр организаторов распространения информации. Внимание на это обратила некоммерческая организация “Роскомсвобода”.

Включение в реестр означает, в частности, что сайты должны хранить переписку пользователей и информацию о них в течение года и предоставлять её по запросу правоохранительным органам. Если переписка шифруется, ФСБ имеет право запросить ключи для шифрования.

“Пикабу” и “Яплакалъ” — одни из самых популярных сайтов в Рунете. Первый, по оценке сервиса Similarweb, в сентябре получил 67,8 миллиона визитов пользователей. Второй — 17 миллионов визитов. Они занимают пятое и шестое место в западном мире по посещаемости среди развлекательных порталов.

  • В администрации "Пикабу" отметили, что все данные пользователей и их сообщения и так опубликованы для общего доступа.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG