Роскомнадзор обязал два крупнейших развлекательных сайта Рунета передавать данные пользователей силовикам. Развлекательные порталы “Пикабу” и “ЯПлакалъ” внесли в реестр организаторов распространения информации. Внимание на это обратила некоммерческая организация “Роскомсвобода”.

Включение в реестр означает, в частности, что сайты должны хранить переписку пользователей и информацию о них в течение года и предоставлять её по запросу правоохранительным органам. Если переписка шифруется, ФСБ имеет право запросить ключи для шифрования.

“Пикабу” и “Яплакалъ” — одни из самых популярных сайтов в Рунете. Первый, по оценке сервиса Similarweb, в сентябре получил 67,8 миллиона визитов пользователей. Второй — 17 миллионов визитов. Они занимают пятое и шестое место в западном мире по посещаемости среди развлекательных порталов.