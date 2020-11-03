На бойца второго оперполка МВД завели дело о пытках пенсионерки

Следственный комитет России возбудил против сотрудника второго оперативного полка московской полиции уголовное дело о пытках пенсионерки.

Как установило следствие, в июне этого года 29-летний полицейский во время ссоры в квартире на Ленинском проспекте напал на 72-летнюю женщину, ударил её, после чего пристегнул наручниками к газовой трубе.

У пострадавшей были диагностированы переломы рёбер, скопление крови в лёгких и множественные ушибы. Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Незаконное лишение свободы".

Кем приходилась пенсионерка полицейскому и при каких обстоятельствах между ними произошла ссора - не сообщается. Известно лишь, что во время совершения преступления сотрудник второго оперполка не находился при исполнении служебных обязанностей.

Второй оперативный полк главного управления МВД России по Москве занимается обеспечением правопорядка во время массовых мероприятий - в частности, митингов и пикетов.