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Лицом к событию

Чем Европа ответит на террор

Вена. Австрия. После террористической атаки. Вторник. 3 ноября 2020

В Вене четверо убитых мирных жителя, 22 пострадавших. Один террорист застрелен, его личность установлена. По предварительным данным то была атака исламистов как месть за участие Австрии в антиигиловской коалиции. Это случайность, что теракт в Вене произошел практически в одно время с французскими? В чем специфика австрийской миграционной модели? Что может противопоставить страна исламистскому террору? Обсуждают политик Леонид Гозман, политолог Глеб Павловский и культуролог Эрик Кляйн. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05.

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