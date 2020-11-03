В Хабаровске впервые после ареста Фургала не было акции в его поддержку

В Хабаровске впервые после ареста губернатора края Сергея Фургала не прошла акция в его поддержку, сообщают "МБХ Медиа" со ссылкой на местных журналистов. До этого митинги и пикеты на площади Ленина в центре городе проходили 116 дней подряд.
По словам хабаровского блогера Андрея Пастухова, в понедельник было самое малочисленное шествие, на котором полиция задержала несколько человек. "Думаю, это стало последней каплей протеста", - предположил он.
- Акции протеста в Хабаровске не стихали с 9 июля, когда был задержан, а затем арестован, избранный жителями региона губернатор Сергей Фургал, с большим отрывом победивший на выборах кандидата от "Единой России". Фургала обвинили в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности. Протестующие, которые устраивали митинги и шествия, собиравшие свыше 50 тысяч человек, требовали прекратить уголовное преследование. Они заявляли о политической подоплёке дела, связывая его с популярностью Фургала и потерей влияния в регионе "Единой России". Сам бывший губернатор также отрицает все обвинения.
- 10 октября Росгвардия впервые за три месяца ежедневных протестов применила против граждан силу, задержав около 40 человек. На нескольких участников акции завели уголовные дела по статьям о неоднократном нарушении правил проведения митингов и применении насилия к представителям власти. После этого число участников протестов стало резко снижаться.
- Вместо Фургала президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева. С протестующими он не встречался.
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