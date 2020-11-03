В Хабаровске впервые после ареста Фургала не было акции в его поддержку

В Хабаровске впервые после ареста губернатора края Сергея Фургала не прошла акция в его поддержку, сообщают "МБХ Медиа" со ссылкой на местных журналистов. До этого митинги и пикеты на площади Ленина в центре городе проходили 116 дней подряд.

По словам хабаровского блогера Андрея Пастухова, в понедельник было самое малочисленное шествие, на котором полиция задержала несколько человек. "Думаю, это стало последней каплей протеста", - предположил он.