Жертвами теракта в Вене стали четыре человека, 22 ранены. ВИДЕО

Австрийская полиция арестовала 14 человек в результате обысков по 18-ти адресам. Массированной операции по прочёсыванию всех подозрительных или вероятных мест жительства террористов, предшествовала идентификация одного из нападавших - это это был "убеждённый джихадист", убивший четырёх горожан, сообщает Reuters.

Стрелок, убитый полицией через несколько минут после нападения на людей в баре, как выяснилось позднее, вышел из тюрьмы менее года назад.

Жертвами нападения стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. 22 человека и полицейский получили ранения, заявил на пресс-конференции глава МВД Карл Нехаммер. Мэр Вены уточнил, что трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Участвовал ли в нападении ещё один террорист, который, как предполагается, бежал и скрывается, или преступление было совершено одним нападавшим - пока не выяснено.

В телевизионном обращении к нации канцлер Австрии Себастьян Курц сказал:

"Это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Это - борьба между многими людьми, которые верят в мир, и немногими, которые противостоят миру. Это - борьба между цивилизацией и варварством".