Петербуржцам запретили гулять по Васильевскому острову из-за Путина 

Жителям Санкт-Петербурга запретили гулять по берегу Васильевского острова до 18:00 вторника из-за приезда Владимира Путина, сообщает Znak.com. По данным издания, контроль за передвижениями горожан осуществляли сотрудники ФСБ.

В ходе визита в Петербург президент России принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин", который был пришвартован на территории Васильевского острова в порту Морской фасад.

Кроме того, Путин должен встретиться с губернатором Александром Бегловым. Ранее сообщалось, что Беглов находится на самоизоляции из-за того, что один из его подчинённых заболел коронавирусом.