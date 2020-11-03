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Петербуржцам запретили гулять по Васильевскому острову из-за Путина 

Владимир Путин на церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин", Санкт-Петербург, 3 ноября 2020 года

Жителям Санкт-Петербурга запретили гулять по берегу Васильевского острова до 18:00 вторника из-за приезда Владимира Путина, сообщает Znak.com. По данным издания, контроль за передвижениями горожан осуществляли сотрудники ФСБ.

В ходе визита в Петербург президент России принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин", который был пришвартован на территории Васильевского острова в порту Морской фасад.

Кроме того, Путин должен встретиться с губернатором Александром Бегловым. Ранее сообщалось, что Беглов находится на самоизоляции из-за того, что один из его подчинённых заболел коронавирусом.

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