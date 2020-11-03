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Экс-судье, виновной в смертельном ДТП, отсрочили наказание на 14 лет   

Бывшей мировой судье Татьяне Рыжих, признанной виновной в ДТП с двумя погибшими, отсрочили наказание на 14 лет. Такое решение Волгоградский областной суд принял по причине того, что у неё родился ребёнок, который достигнет совершеннолетия только в 2034 году.

При этом ДТП с участием судьи Рыжих произошло пять лет назад, а приговор ей вынесли в августе прошлого года.

28 апреля 2015 года Татьяна Рыжих, находясь за рулём автомобиля KIA Sportage, пересекла сплошную линию, обгоняя грузовик, и сбила двух пешеходов, которые скончались на месте происшествия. Волгоградский областной суд признал её виновной и приговорил к пяти годам пребывания в колонии-поселении, а также взыскал миллион рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Позже Верховный Суд России уменьшил срок наказания до 4 лет.

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