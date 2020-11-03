Суд в Италии оправдал украинца Виталия Маркива

Суд в Милане рассмотрел апелляцию по делу Виталия Маркива и решил его оправдать. Он возвращается в Украину, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.



Старший сержант Национальной гвардии Украины был обвинён в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его русского переводчика и журналиста Андрея Миронова во время боев под Славянском в 2014 году, сообщает Украинская служба Би-би-си. Год назад суд первой инстанции в городе Ассизи приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Маркив своей вины не признал и заявил, что никакого отношения к гибели итальянца не имеет.

На родине Виталий Маркив известен как патриота своей страны. Имея итальянский паспорт, он поехал домой, чтобы поддержать украинцев, вышедших на майдан, а затем отправился добровольцем в Донбасс.