Писатель и журналист Аркадий Львов умер в Нью-Джерси, ему было 93

Под Нью-Йорком, в штате Нью-Джерси скончался писатель и журналист Аркадий Львов. Ему было 93 года. Аркадий Львович Львов родился в 1927 году под Одессой в семье рабочего и швеи-модистки. Писал с 10-летнего возраста. В годы эвакуации в туркменском городе Байрам-Али поступил на исторический факультет Одесского университета, в 1946 был исключен, полуофициально продолжал заниматься в Черновицком университете. В 1951-м ему удалось сдать госэкзамены в Одессе. Работал учителем на Западной Украине, в 1968-м вернулся в Одессу. С 1965 года начал печататься в московских газетах, журналах и альманахах. Рекомендацию в Союз писателей ему дали Константин Симонов, Борис Полевой и Валентин Катаев, однако киевское правление писательского Союза отказалось утвердить этот прием. Между 1966-м и 1972-м годами Львов опубликовал в СССР шесть сборников рассказов и повестей. После проработки с партийных трибун и невозможности печататься он эмигрировал и с лета 1976-го жил в Нью-Йорке. Из 25-ти книг писателя наиболее значительна его пятитомная эпопея «Двор», посвященная Одессе и переведенная на несколько иностранных языков. Аркадий Львов — автор литературных эссе о творчестве Мандельштама, Бабеля, Багрицкого, Михаила Светлова. Много лет писатель сотрудничал с Радио Свобода, вел программу «Иудаизм», позднее историко-политическую серию «Продолжение следует».