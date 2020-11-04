В Москве избит фотокор "Коммерсанта" за съемку обменников

В Москве избили фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, который снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Об этом сообщает само издание.

Как рассказал Жданов, он поснимал несколько банков, потом по пути попался обменный пункт. "По-моему, на нем даже вывески не было — только курсы валют", — отметил Жданов. Из здания выбежали несколько человек. Возможно, это были охранники, поскольку на двоих была форма сотрудников ЧОП. Они потребовали от Жданова показать фотографии. Тот отказался, после чего его начали избивать.

"Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку",— рассказал фотокорреспондент. Ему пришлось стереть фото с флешки, однако нападавшие решили отобрать аппаратуру. В этот момент Анатолию Жданову удалось вырваться и перебежать через Кутузовский проспект.

Нападавшие не стали его догонять, корреспонденту удалось сфотографировать их.

Жданов вызвал полицию и скорую, медики диагностировали у него ушибы мягких тканей и рваную рану лица. После этого фотокорреспондент обратился в отдел МВД по Дорогомиловскому району. В полиции "рассматривают возможность возбуждения уголовного дела", добавляет "Коммерсантъ".