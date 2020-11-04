Жители штата Орегон за северо-западе США проголосовали за декриминализацию хранения наркотиков для личных целей. За поправку проголосовали 59 процентов избирателей, — сообщает газета The Oregonian.

Этот закон не означает, что тяжёлые наркотики будут разрешены к продаже. Однако люди, пойманные с небольшим объёмом героина, кокаина, метамфетамина, экстази, ЛСД, псилобицина, метадона или оксикодона больше не будут считаться уголовными преступниками. Они будут оштрафованы на 100 долларов и получат предупреждение, или будут иметь возможность пройти медицинское обследование.

Сторонники законопроекта считают, что жёсткая антинаркотическая политика США заполнила тюрьмы страны заключёнными, не совершившими насильственных преступлений, которые нуждаются в лечении, а не наказании. Принятый законопроект предусматривает перераспределение налогов от продажи легализованной в штате марихуаны на программы помощи наркозависимым.

Противники законопроекта указывают на то, что суды во многих случаях назначали пойманным с наркотиками жителя штата лечение. Кроме того, утверждается, что закон может увеличить уровень потребления наркотиков — за счёт людей, раньше боявшихся уголовного преследования.

Во вторник в пяти штатах США голосовали также за легализацию употребления марихуаны — в четырёх из них для личного использования, в одном — для медицинского. Употребление каннабиса для отдыха одобрили избиратели Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты. Жители Миссисипи проголосовали за использование его в медицинских целях, передаёт Vox. После этих голосований марихуана, по-прежнему запрещённая на федеральном уровне, разрешена в пятнадцати штатах и столичном округе Колумбия.