Twitter и Facebook заблокировали ряд аккаунтов с данными о выборах в США

Twitter и Facebook приостановили работу ряда новостных аккаунтов, преимущественно с правым уклоном, в публикациях которых о выборах в США соцсети усмотрели нарушение своих правил.

Некоторые из этих страниц публиковали контент, который, как отмечается, позднее цитировался в российских медиа.

По информации представителей Twitter, аккаунты были заблокированы за нарушение политики, направленной на предотвращение скоординированных, автоматических действий. В этой связи упоминается, в частности, ресурс SVNewsAlerts, имеющий 78 тысяч подписчиков. Страница периодически предупреждала пользователей о возможных, связанных с выборами протестах и упоминала проблемы с надежностью и безопасностью голосования. Аккаунт также приводил неподтверждённые высказывания в адрес демократов о махинациях и акцентировал внимание на выступлениях и встречах с избирателями нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа.

При этом в день выборов 3 ноября с участков не поступали сведения о серьёзных сбоях.

Среди других заблокированных Twitter страниц - FJNewsReporter, Crisis_Intel и Faytuks. Твиты из SVNewsAlerts и Faytuks десятки раз приводились российским государственным новостным агентством Sputnik и телеканалом RT, передаёт Reuters.

Facebook, сославшись на "несоответствующее аутентичному поведение", заблокировал несколько аккаунтов, которые связаны с базирующимися в США ресурсами SV News и FJ News.

Американская разведка ранее заявляла о найденных свидетельствах вмешательства России в американский избирательный процесс – через платформы в социальных сетях и с использованием других средств. Москва категорически отрицает вмешательство в выборы в США или в других странах. Соцсети функционируют при повышенном внимании к возможной дезинформации и манипуляциям, связанным с выборами.