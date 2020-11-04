Правительство обяжет правонарушителей сдавать образец ДНК

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий правонарушителей передавать государству свои биометрические данные, содержащие ДНК. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По действующим правилам, биоматериалы в обязательном порядке собирают у людей, отбывающих наказания за совершение тяжких, особо тяжких и сексуальных преступлений. Новый законопроект расширяет список за счёт всех помещённых под административный арест, осужденных и приговоренных к лишению свободы, а также обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений.

Принятие закона позволит государству получать геномные данные 1,8 миллиона человек ежегодно, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. За три года в базе ДНК планируется держать данные до 5,2 миллиона человек, по состоянию на январь 2020 года в ней было меньше миллиона человек.

Согласно Кодексу об административных преступлениях, под административный арест можно попасть за нарушения правил проведения митингов, общественного порядка и злостные нарушения правил дорожного движения. В комментарии газете "Коммерсантъ" юрист "Правозащиты Открытки" Алёна Борисова отмечает, что в законопроекте нет ничего о том, как государство будет охранять эти данные — содержащие крайне деликатную информацию.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2023 году.