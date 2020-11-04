"Хотели как лучше". Блогеры о Путине и ледоколе имени Черномырдина

Владимир Путин вышел из самоизоляции, в которой пребывал с весны, и посетил Санкт-Петербург. Случилось это 3 ноября, в тот же день, когда в США начался самый увлекательный политический процесс этого года – президентские выборы. На их фоне российский театр абсурда немного поблек, но все же вызвал у блогеров короткую вспышку интереса.

Эль Мюрид

Пишут, что Путин прилетел в Петербург. Теперь главное - случайно не выйти в прямой эфир из бункера в Сочи.

Андрей Рысев

Выходец из бункера... Осторожно! Помимо главного на ледоколе, нас навестят еще и пробки!

В Петербурге Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага на новом ледоколе, который назвали в честь Виктора Черномырдина и спустили на воду в день 10-летия смерти политика.

На борту президент был весел, как будто действительно впервые за много месяцев подышал свежим воздухом. "Жизнь продолжается", – оптимистично заверил россиян Путин.

Жители Петербурга тем временем жаловались на пробки и усиленные меры безопасности.

Znak.com сообщил, что жителям соседнего района велели сидеть дома:

Гуляющих по намывному берегу горожан, в том числе жителей расположенного рядом жилого комплекса «Я – романтик», останавливают сотрудники ФСБ. «К нам Владимир Владимирович едет, не гуляйте здесь до 18:00», – сказал один из сотрудников правоохранительных органов журналисту нашей интернет-газеты.

Местные жители смогли оценить судно только с почтительного расстояния.

Максим Першин

Я живу в праздности. Пью вино, сочиняю песни, занимаюсь сексом с женщинами с белыми, чёрными, розовыми (и иногда синими) волосами, а ещё бегаю.

У меня удобные беговые кроссовки. Они меня заставляют выбегать на берег залива, подпевая Дэвиду «Летс дэнс!».

И никто, кроме воды, чаек, песка и камней не встречается мне на пути.

Но сегодня в пустыне за моим домом я увидел мусаров. Это были два укутанных в свои вертухайские шубейки человечка, которые из-за решётки порта смотрели на меня, как на вольного человека. А я и есть вольный. Я бегу, куда хочу. А они стоят, клацают беззубыми ртами. Но, чем ближе я подбегал к терминалу порта, чем больше вертухайских шубеек встречал. Весь берег ими наполнился, как отравленными нефтью котиками. Они жалостливо смотрели на меня. Но я ничем не мог им помочь.

В порту стоял маленький, похожий на игрушечный ледокольчик. Я догадался, что шубейки приехали защитить этот кораблик от злодеев, возможно, австрийских исламистов.

Понятное дело, что наш президент, как Майкл Джексон, заперся в своей герметичной камере, куда ни одна бацилла не просочится, танцует лунную походку и пьёт джин. Здесь сегодня его не может быть.

Когда вернулся домой, наступила осень. Позвонила Катька, плакала, мечтала со мной встретиться. И между её слёзливых всхлипов мне удалось выяснить, что это не просто кораблик, личный ледокольчик Медведева – это целый новый ледоколище имяни ВВ Путина. Сегодня поднимать на нём флаг приедет покойный Виктор Черномырдин.

Вот зачем его эксгумировали на прошлой неделе! Тайна раскрыта!

Покойному Черномырдину удалось стать одним из немногих политических деятелей 90-х, которых нынешние власти поминают теплым словом, отмечают в Сети.

Александр Кириллов

Вообще нужно смотреть гос.телевидение, в который раз убеждаюсь, что нельзя им пренебрегать. Картинка - это все-таки магия.

Вся юбилейная церемония с ледоколом "Виктор Черномырдин" - это, конечно же, чистая пелевинщина ("Скоро, скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный по случаю стопятидесятилетия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского").

Но главное - слова Путина об уважаемом Викторе Степановиче. Раньше вроде бы не было даже намеков о том, что его вообще кто-то помнит, кроме ветеранов "Газпрома" и любителей анекдотов. Теперь он - "политик исторического масштаба".

Путин: "Во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 1990-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый потенциал, технологический потенциал промышленности, топливно-энергетического комплекса, других индустриальных отраслей промышленности".

Это что-то новенькое, конечно. Оказывается, в 90-е годы в России до Путина была какая-то жизнь и даже были свои нац.герои, а не только жулики и воры.

Дмитрий Колезев

Интересно, что в путинском нарративе «В 90-е было плохо, а при мне стало хорошо» появилось нечто новое. Оказывается, на фоне проходимцев и американских шпионов, растаскивавших страну на куски, было все-таки одно большое светлое пятно. Это Виктор Степанович Черномырдин, чьим именем назвали новый ледокол. Вот что вчера сказал о нем Путин:



«Он был действительно руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всём служить нашей стране и нашему народу.



И не могу не отметить, что во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый, технологический потенциал промышленности, ТЭКа, других индустриальных отраслей промышленности.



Вообще, он был работоголик. Я лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Это был человек, бесконечно преданный Родине».

Впрочем, в народной памяти Виктор Степанович навсегда останется прежде всего автором множества крылатых фраз.

Главный афоризм Черномырдина подходит совершенно ко всему – в том числе и к последней новости.

Татьяна Александрова

Ледокол "Виктор Черномырдин"? Будет разбивать льды по принципу "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда"?

Руслан Трофименко

Прочитал новость про поднятие флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин". Судно, наверняка, хотели как лучше назвать...

Задаются блогеры и вопросом, нужен ли новый ледокол в эпоху глобального потепления.

Эль Мюрид

Путин (или кто-то очень на него похожий) прибыл в Петербург на поднятие флага на ледоколе "Виктор Черномырдин". Ледокол имеет богатую судьбу - уже горел, а его стоимость увеличилась, как водится, в полтора раза от проектной: с 8 до 12 млрд рублей. Ну, как трамплин на Олимпиаде, хотя и немножко поскромнее. "Виктор Черномырдин" - рекордсмен в своем классе, способный ломать очень солидные льды

Со льдами, правда, уже возникает определенная закавыка - в этом году до сих пор (а на дворе уже ноябрь) Севморпуть открыт. Льды все еще не закрыли трассу.

Может так случиться, что надобность в ледоколах такого класса если и не отпадет, то будет весьма скромной - во всяком случае пока все тенденции таковы. Есть глобальное потепление или нет его, но сейчас приходится считаться с предположением, что все-таки есть.

Это, кстати, вопрос не праздный. Есть такая отрасль человеческой деятельности - наука. Всегда очень хочется на ней сэкономить. Толку с этих лысых очкариков немного, а денег они потребляют немеряно. И вот когда такое мудрое решение приходит в голову и начинает воплощаться в жизнь, то выясняется, что будь в России наука, она могла бы дать прогноз на перспективы потепления в Арктике. Глядишь, и не нужно было бы строить такое большое и дорогое судно, сманеврировать ресурсом и построить что-то еще. И тоже нужное. Но - все происходит по факту. Ледокол строили, строили, и, наконец, построили. И может так случиться, что очень даже зря.

В Петербурге Путин встретился с губернатором области Бегловым. Кремлевский пул РИА Новости опубликовал в Сети драматичный ролик: президенту пришлось ждать губернатора то ли десять, то ли двадцать секунд.

Дмитрий Кравиц

Мать честная, он даже путина переопоздал. Вот как выглядит раздолбайство восьмидесятого уровня.

Сергей Шелин

Не поленитесь посмотреть видео. Мало того, что не Беглов дожидался Путина, а Путин дожидался Беглова, так Беглов, когда все-таки пришел, еще и уселся первым. Вот какой у нас в СПб красавец-губернатор.

Валентина Лукшина

Похоже, Беглов знал, что это двойник Путина

Борис Львин

Все правильно. Кто такой Беглов? Ленинградский начальник. А кто этот Путин? Бывший ленинградец, уехавший бог весть куда.

Это еще не все вольности, которые позволил себе Беглов. Ранее сообщалось, что он находится на самоизоляции после общения с зараженным – и ради встречи с Путиным губернатору пришлось прервать карантин. При этом известно, что еще с весны президент требует, чтобы все, кто встречается с ним лично, предварительно выдерживали карантин не менее двух недель.

Екатерина Вайс

А вы говорите "бункер, бункер". А он с Бегловым должен встретиться! А Беглов как раз на самоизоляции по контакту.

Владимир Бочков

Т.е. возможно Беглов не болел, а изолирован был для встречи? Врут как дышат.

Кстати, ситуация с коронавирусом в Петербурге после приезда Путина волшебным образом изменилась, отмечают в Сети.