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Бой кремлёвских курантов задержали на 15 минут, чтобы услышал Путин

Министр культуры Ольга Любимова и Владимир Путин у Спасской башни

Часы на Спасской башне Кремля 4 ноября пробили в 12 часов 15 минут, хотя обычно бьют ровно в начале часа. В это время отремонтированные куранты показывали президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает информационное агентство РИА "Новости".

Был ли Путин на месте к 12 часам или бой отложили специально для него — не уточняется. Присутствовавшая на месте министр культуры Ольга Любимова заявила, что бой отложен "в первый и последний раз", по случаю празднования Дня народного единства.

Куранты на Спасской башне Кремля заработали впервые за месяц, в ночь на 9 октября они были закрыты на ремонт. За это время на звоннице установили 23 новых колокола. Теперь они каждые три часа будут чередовать российский гимн и патриотическую песнь "Славься!" из оперы Глинки "Жизнь за царя".

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