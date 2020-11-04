Жители Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за присоединение к США

Жители Пуэрто-Рико, — неинкорпорированной территории в Карибском море, — проголосовали на референдуме во вторник за вхождение в состав США на правах 51 штата. За проголосовали 52 процента населения по результатам подсчёта 88 процентов голосов, передаёт газета Caribbean Business.

На голосовании был задан вопрос: "должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США в качестве штата". Варианта ответа было два — "да" или "нет". Указ о проведении референдума подписала в мае губернатор территории Ванда Васкес Гарсед.

Пуэрто-Рико была передана США Испанией в 1898 году. Жители территории имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах и не имеют представительства в Конгрессе. Референдум о присоединении в 2020 году стал пятым с 1967 года.