США завершили выход из Парижского соглашения по климату

США 4 ноября завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Указ об этом летом 2017 года подписал президент Дональд Трамп. В ноябре 2019 года Вашингтон уведомил ООН о начале процедуры выхода.

Выход из Парижского климатического соглашения – одно из обещаний Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда глава Белого дома заявлял, что участие в нём США экономически невыгодно и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев.

Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года. Ни одна страна не может выйти из него в первые три года.

США стали первой страной, покинувшей соглашение. Госдепартамент при этом заявлял, что не исключает возвращения страны к исполнению условий Парижского соглашения, если получится добиться более выгодных условий для Вашингтона.