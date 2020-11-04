В Дагестане уволили главврача больницы из-за коррупции, но затем восстановили

В Махачкале сняли с должности главного врача первой городской клинической больницы, которая принимает основную массу пациентов с коронавирусом. Поводом для увольнения Хаджимурада Малаева стало представление прокуратуры Дагестана о нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики, но затем удалило публикацию.

Против решения уволить Малаева выступили его коллеги. Практически весь коллектив городской больницы в среду вышел на митинг с требованием вернуть уволенного главврача. На акцию пришел и сам Малаев. Врач заявил, что решение о его увольнении отменили и он продолжит работать. Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов написал в инстаграме, что решение об увольнении врача было поспешным.

Согласно результатам внутренней проверки Минздрава, Малаев отправлял некоторых пациентов долечиваться в аффилированную с ним частную клинику в Махачкале. О какой именно клинике идет речь, в министерстве не уточнили. Однако еще весной сообщалось, что некоторые частные медучреждения Дагестана бесплатно принимают заразившихся COVID-19 из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в республике.

Ранее Хаджимурад Малаев получил награду "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин.