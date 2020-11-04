Соцсети в Турции получили миллионные штрафы

Власти Турции наложили штрафы по 10 миллионов лир (около одного миллиона евро) на платформы Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и другие популярные сервисы из-за того, что они в положенный срок не назвали имя своего местного представителя.

Летом турецкий парламент принял закон об ужесточении контроля над соцсетями. Согласно документу, если аудитория сервиса в Турции составляет более одного миллиона пользователей в день, то он должен открыть филиал, возглавлять который должен человек с турецким гражданством. Невыполнение требований грозит штрафами и уменьшением пропускной способности интернета на 90 процентов.

Компания Facebook ранее заявила, что не будет выполнять решение Анкары.

С критикой закон ранее выступали правозащитники. В частности, организация "Репортёры без границ" заявляла, что документ является ответом президента Турции Реджепа Эрдогана на критику в интернете.