День остановленных часов: соцсети о празднике 4 ноября

4 ноября в России уже полтора десятилетия как государственный праздник. Но привыкают к нему медленно, а в этом году он прошёл вдвойне тихо из-за пандемии коронавируса.

Александр Козлов:

Друзья, с Днём народного единства!

В этом году он, как и многие другие праздники, не сможет быть с веселыми гуляниями, шествиями, множеством воодушевлённых и радующихся людей на улицах, площадях, парках и скверах, но его смысл, само название как никогда актуальны. Все месяцы борьбы с пандемией – это суть народного единства. Если бы мы не помогали друг другу, если бы не поддерживали близких, знакомых и незнакомых, если бы не переносили и не терпели необходимые ограничения, то ситуация была бы страшной.

Конечно, некоторые наши проблемы этот неожиданный, внезапный вызов обострил особо, но я от души желаю всем нам дружно, сообща – государственным органам власти и гражданам – решить и побороть их.

Анна Ставицкая:

Подслушала разговор дедушки и внучки по дороге в школу. Дедушка сообщил внучке, что завтра она в школу не пойдет, тк праздник. Внучка, конечно же, спросила какой завтра праздник. Дедушка замялся.Не знал, наверное, как обьяснить ребенку, что завтра мы отмечаем День народного единства, так как 4 ноября 1612 г. по новому стилю народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из столицы польских интервентов:) Сложно дедушке обьяснить внучке зачем мы отмечаем событие, которое произошло 4 века назад и почему именно это событие, а не какое-то другое:) А может дедушка, как и большинство наших сограждан, и сам не знает какой завтра праздник:)) Но дедушка подсобрался, вопрос то задан, и весело выдал внучке, что отмечаем мы завтра выборы в США. Американцы, говорит дедушка, президента будут выбирать, а мы будем радоваться:))))

Станислав Стремидловский:

Посмотрел с утра телеграм – да, вот в этом году у нас настоящий День народного единства, все считают голоса Трампа и Байдена.

Николай Эппле:

Сегодня День народного единства впервые перестал быть «праздником со стертым значением», как его метко обозвали политологи (две трети опрашиваемых стабильно не знают даже, с чем связан праздник и не уверены в его названии). Сегодня россияне по-настоящему едины в своем ожидании результатов выборов президента Съединенных Штатов.

Иван Курилла:

Кстати, а что сегодня с днем единства и согласия? Кто-то отмечает? Русские марши идут? А то похоже, что все в Америку съехали.

Александр Морозов:

"Русский марш-2020" на Цветном бульваре, посмотрел трансляцию. 15 националистов и примерно 80 фото– и видеокамер. Минут 15 продолжалась акция, быстро погрузили все русское националистическое движение в один автобус. Националист нынче пошел худенький, тонконогий, даже под маской видно, что – первокурсник элитного московского вуза.

Но – Москва хорошеет, даже вход в метро "Цветной бульвар" отремонтирован с тех пор, как я там был в последний раз. И золотая осень в эти дни, весь бульвар сияет.

Владимир Путин в праздник отметился дважды. Он встречался с религиозными лидерами страны.

Фёдор Крашенинников:

И что? Никаких противоречий он между ними не обнаружил, потому что не читал?

Максим Артемьев:

Надо бы путинских спичрайтеров и имиджмейкеров повесить за одно место. Сегодня встрече со священниками он сказал, читая по бумажке: "рядом со мной на столе, здесь, слева от меня, лежат четыре священных текста: Библия, Коран, Тора и Ганчжур". Ну, во-первых, Библия и Тора – это считай одно и тоже. Тора в узком смысле – это Пятикнижие, в широком – Ветхий завет. Иными словами, Тора – часть Библии. Во-вторых, Путин далее цитирует отдельно "Библию", отдельно "Тору". Тогда как в реальности он процитировал в первом случае Новый завет, во втором – Ветхий. В-третьих, пишется не "Ганчжур", а "Ганджур". В-четвертых, "Ганджур" состоит из 108 томов. И на стол их положить никак не возможно.

Во-вторых, приехал на Красную площадь, где послушал куранты – их бой отложили из-за Путина на 15 минут.

Антон Орехъ:

Фигня! Медведев вообще часы остановил и сезонное время отменил.

Любовь Соболь:

Может, Путин просто перестанет опаздывать? Ещё и детей согнали, чтобы Путин выглядел повыше.

В патриотическом сегменте блогосферы можно почитать более или менее благостные тексты о празднике.

Анна Шафран:

День народного единства. Когда советский праздник 7 ноября заменили на 4 ноября, было много вопросов: чем годовщина изгнания поляков из Кремля отличается от празднования годовщины революции и почему сегодня нам так необходимо это самое народное единство.

Теперь вопросов нет. Есть аксиома: ни одна революция не приводила ни одну страну к благополучию, а только к крови, потере социальных благ, турбулентности в экономике. Плюс неизбежное гражданское противостояние, которое может длиться десятилетиями.

Преодолеть раскол и снижение уровня жизни людей потом очень сложно. Раны на теле страны и общества заживают непозволительно долго.

Приходится признать очевидное: у нас в России белые с красными не примирились до сих пор. Темы захоронения Ленина или возвращения исторических имён улицам вызывают бурные и агрессивные дискуссии.

Можно ли достичь быстрой общественной перезагрузки исключительно эволюционным путём – это отдельный философский вопрос.

Но для нас здесь главный факт состоит в том, что кровавая дата, по поводу которой нет и не может быть консенсуса, ни в коем случае не должна быть государственным праздником и излишне романтизироваться.

К Дню народного единства до сих пор много претензий, мол, дела давно минувших дней. Но если внимательно посмотреть на те исторические события, то явные параллели с недавними событиями налицо. Гибридная война, предательство элит, раскол в стране… И как итог – народное ополчение, сметающее врага и создающее условия для воцарения легитимного государя.

Роман Голованов:

Что для меня День народного единства?

Когда детей не рвут на части в абортариях.

Когда муж не колотит жену по рёбрам. А жена не лупит мужа сковородкой.

Когда в очереди ты не хамишь и не грызёшься за место.

Когда семья – это малая церковь, а не «ячейка общества».

Когда пустые бутылки и фантики летят не на газон, а в урну.

Когда сын уважает отца и мать.

Когда семья в воскресенье стоит у чаши на причастии, а не глазеет в телевизор.

С праздником, православные. Богородица нас сбережёт.

Но в целом настроение довольно скептичное.

Надежда Белова:

всех с праздником единства

единства бандитов с нашими ресурсами и деньгами,карателей– с дубинками и тюрьмами,следователей– с фабрикованными делами,овощей -с зомбоящиками,граждан– с налогами ,нищетой и пытками .

поздравлямс,каждой категории свое единение.

Лев Рубинштейн:

День народного единства и народной борьбы противоположностей.

Анна Качкаева:

На основных каналах – старые лирические комедии про укротительницу тигров, полосатый рейс, разные свадьбы и любовные мелодрамы, про зачарованных, «морских дьяволов» и Ивана царевича с волком. Черно-белый «Минин и Пожарский» – только на Культуре. Спокойный государственный телевыходной народного единства).

Сергей Непряхин:

В день государственного праздника России государственная телерадиокомпания "Россия" в прайм-тайм показывает художественный фильм "Холоп". Чтобы уже окончательно никто ни в чем не сомневался.