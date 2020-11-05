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В Дании истребят популяцию норок из-за коронавируса

Норки на звероферме в Дании

Власти Дании уничтожат всех норок на зверофермах в стране, после того, как у некоторых из них обнаружили особо устойчивую мутацию коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Это решение, по словам премьера, вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям. Вспышки коронавируса среди норок наблюдаются в Дании с июня. Государственный институт сыворотки крови обнаружил пять случаев мутации коронавируса на норковых фермах и 12 случаев заражения новым штаммом у людей. Исследования показали, что мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам.

Фредериксен назвала ситуацию "крайне серьезной". Из-за устойчивости обнаруженной мутации вакцинация людей от коронавируса рискует стать менее эффективной, а сам новый штамм распространиться на другие страны, отметила она.

К истреблению животных в стране подключатся полиция, армия и национальная гвардия.

  • Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работает более тысячи ферм, где содержатся свыше 15 миллионов норок. На 67 из них все звери уже уничтожены.
  • Природоохранные организации назвали это трагедией. Защитники животных призвали правительство использовать этот момент, чтобы навсегда закрыть эту отрасль.
  • В начале июня аналогичное решение приняли власти Нидерландов, в которых также фиксировались вспышки коронавируса на норковых фермах.

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