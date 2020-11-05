В Дании истребят популяцию норок из-за коронавируса

Власти Дании уничтожат всех норок на зверофермах в стране, после того, как у некоторых из них обнаружили особо устойчивую мутацию коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Это решение, по словам премьера, вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям. Вспышки коронавируса среди норок наблюдаются в Дании с июня. Государственный институт сыворотки крови обнаружил пять случаев мутации коронавируса на норковых фермах и 12 случаев заражения новым штаммом у людей. Исследования показали, что мутировавший коронавирус проявляет пониженную чувствительность к антителам.

Фредериксен назвала ситуацию "крайне серьезной". Из-за устойчивости обнаруженной мутации вакцинация людей от коронавируса рискует стать менее эффективной, а сам новый штамм распространиться на другие страны, отметила она.

К истреблению животных в стране подключатся полиция, армия и национальная гвардия.